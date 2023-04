No cabe duda de que, esta Semana Santa 2023, nos está dejando en Córdoba capital y provincia imágenes para el recuerdo. Con las calles abarrotadas y los pasos recorriendo las calles acompañados de penitentes y bandas de música que dan un toque mágico. Todo esto no quita que en estos días no haya habido momentos delicados, como en este caso la salida de la hermandad de la Expiración, cuando se terminó dañando el paso.