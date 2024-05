La Policía detiene a Rebeca García y a su hermano, dos acosadores en serie buscados en Venezuela

La Policía Nacional ha detenido en el municipio madrileño de Alcobendas a los hermanos Rebeca y Francisco García, hermanos venezolanos buscados por las autoridades de su país por supuestamente acosar sexualmente a multitud de víctimas.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, han sido los agentes de la Sección de Localización de Fugitivos, en colaboración con INTERPOL, quienes les han detenido este martes en virtud de una orden de detención internacional por la comisión de delitos relacionados con la pornografía infantil y acoso, entre otros.

Fuentes policiales han señalado a EFE que los hermanos, localizados en un hotel de Alcobendas, han sido arrestados un día después de que un ciudadano anónimo alertase a la Policía de que los había visto en una supermercado del distrito madrileño de Hortaleza.

Los agentes les trasladaron a dependencias policiales, donde les identificaron y comprobaron que efectivamente se trataba de los hermanos García.

No obstante, en ese momento no pudieron ser detenidos dado que la Fiscalía venezolana no había tramitado aún la orden de detención correspondiente, señalaron las citadas fuentes.

Ahora, ya detenidos en virtud de esa orden, la Audiencia Nacional deberá estudiar su extradición a Venezuela que, según ha anunciado el fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, tramitó el pasado viernes.

Horas después de las informaciones acerca de la localización e identificación de los hermanos García, Saab aseguró en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X que la orden de detención y la alerta roja de Interpol "fue debidamente recibida" el 10 de mayo de 2024.

En la publicación adjunta capturas de pantalla de las alertas rojas de Interpol contra los dos hermanos, en las que consta que la fecha de su publicación es de este lunes.

El fiscal venezolano les acusa de delitos de "promoción o incitación al odio, exhibición de pornografía de niños, niñas y adolescentes y de agavillamiento", este último equivalente a la asociación ilícita o criminal. Acoso a mujeres y niños desde hace más de siete años

"Dichos sujetos se dedicaron por más de siete años a acosar y hostigar a mujeres y niños, causando terror y zozobra en las víctimas", agregó Saab.

De Rebeca, de 33 años, la ficha por el fiscal alerta de que es "depresiva, propensa a la evasión y a cometer delitos sexuales contra menores", y que podría desplazarse a Madrid y a la isla canaria de Tenerife.

"Se dedicaba a perseguir, acosar y hostigar a varias víctimas (de género femenino y masculino) valiéndose de plataformas de mensajería instantánea, de redes sociales y llamadas telefónicas, llegando a acceder sin el consentimiento de las víctimas a su domicilio y lugares de trabajo, amenazándolas de muerte (...)", expone sobre Rebeca el documento difundido por el fiscal.

Sobre Francisco, de 28 años, dice que "ha difundido fotografías de niños, niñas y adolescentes con connotación sexual explícita" en redes sociales y con la "complicidad" de su hermana, con quien también acosaba a sus víctimas.

Según Saab, la Fiscalía venezolana abrió una investigación días después de que varias personas compartieran en redes sociales fotos, vídeos, imágenes de mensajes de texto y correos electrónicos en los que se leen insultos y ataques de una mujer identificada como Rebeca.

La Fiscalía ordenó abrir una investigación y su captura días después de que varias personas compartieran en redes sociales fotos, vídeos, imágenes de mensajes de texto y correos electrónicos en los que se leen insultos y ataques de una mujer identificada como Rebeca, hechos supuestamente ocurridos en el municipio caraqueño de El Hatillo.