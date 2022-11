Vitamina C, tu mejor aliado en invierno El frío debilita nuestras defensas y las toses y estornudos se convierten en una sinfonía cotidiana. Pero catarros y gripes no son el único problema en esta época del año: la piel también se resiente con las bajas temperaturas y empeoran los dolores articulares. La respuesta para prevenir y aliviar esos problemas está en la vitamina C.