Una mirada optimista al campo: la resiliencia, las fortalezas y las necesidades de la agricultura de Córdoba

El peor año meteorológico, que ha dejado los embalses a niveles mínimos; cosechas mermadas por las bajas precipitaciones y las altas temperaturas; elevados precios de los insumos y de las producciones finales (el aceite de oliva a un valor nunca registrado); ganaderos sufriendo la falta de agua y manifestaciones de agricultores para reivindicar más ayudas y exigir un mayor reparto de fondos para Andalucía de la PAC; y trabajadores que han visto reducido significativamente los jornales. No son noticias para mirar con optimismo al sector agrario, aunque el campo cordobés sigue mostrando su capacidad de resiliencia cuando se analiza su situación.

Pero, ¿por qué hay que quedarse siempre con el derrotismo y ver solo aspectos negativos en todo, en la situación política, en la economía, en la sociedad, en la cultura o en la agricultura? ¿Por qué no mirar a Europa como el destino que han ganado los agricultores cordobeses y españoles porque desde hace años han invertido en trazabilidad, calidad agroalimentaria e innovación en lugar de ver a la UE sólo como la administración que ha reducido fondos de la PAC? Que hay mucho por hacer, sin duda, pero también se ha avanzado bastante y la PAC ha tenido en Córdoba y en el resto de Andalucía mucho que ver por ser una de las zonas más beneficiadas. Que los políticos se dediquen a construir y gestionar y no encuentren en la confrontación excusas.

¿Por qué no abordar qué se puede hacer para impulsar la incorporación de jóvenes y de mujeres al sector agrario cordobés? En lugar de mirar siempre las estadísticas de emigración o movilidad laboral, ¿por qué no estudiar el peso que tiene el sector en los 77 municipios de la provincia y qué se está realizando para retener la población en las zonas rurales? Miren algunos de los proyectos desarrollados y las ayudas que se están otorgando y están aprovechando jóvenes y mujeres para vivir de la agricultura.

¿Por qué no se da a conocer el trabajo de muchos agricultores y ganaderos para contribuir a frenar el cambio climático y la importancia que en el presupuesto de la nueva PAC tendrán las medidas agroambientales que favorecen no solo a las zonas rurales, también a las urbanas? Impulsen desde las administraciones las explotaciones más sostenibles, la producción ecológica, la calidad y la innovación, los cultivos de sierra que contribuyen a frenar la erosión y crean empleo. Y, eso toca mucho a Córdoba, analicen la radiografía del regadío andaluz y sean justos en el reparto del agua potenciando a provincias como Córdoba que se han visto relegadas históricamente frente a otras como Jaén o Sevilla cuando es el gran embalse del Guadalquivir. No olviden que Córdoba sería una de las provincias más afectadas por el cambio climático. En las decisiones de los políticos, no solo de los agricultores, se encuentra el futuro del campo cordobés y la capacidad de frenar los efectos del cambio climático.

Por cierto, que se celebren muchas reuniones europeas como la organizada en septiembre de ministros de Agricultura, porque eso también construye Córdoba.