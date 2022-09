José García Román y el arranque del Córdoba Futsal: "Evidentemente no es el mejor comienzo"

El inicio del nuevo Córdoba Futsal no ha sido el esperado, ciertamente, tras apenas dos jornadas del calendario, buenas sensaciones -en el cómputo global- y aún con todo el casillero de puntos totalmente vacío, sin estrenar. Las primeras paradas del circuito liguero para los de Josan González no han deparado un trance especialmente sencillo para la renovada escuadra blanquiverde, que se ha estrenado con derrotas ante el Noia y frente al Barcelona Futsal. No es de extrañar que, ante tal contexto, el propio presidente de la entidad, José García Román, califique la próxima cita ante el Jaén Paraíso Interior (sábado, 19.00 horas, Vista Alegre) como una “final” adelantada. “No es el mejor comienzo ni el mejor rival. Es un poco una final. Sabíamos que el partido de Noia era un partido trampa y que si perdíamos íbamos a tener problemas, porque luego ha sido Barcelona, ahora Jaén, luego vamos a Palma. Esto es Primera División, aquí no hay rival fácil. Hay que confiar en nuestras posibilidades y conseguir empezar a sumar puntos cuanto antes mejor”, expresó, aprovechando la presentación oficial de la plantilla en el Ayuntamiento, principal patrocinador del equipo otro curso más.

La imagen mostrada por el equipo, no obstante, incluso más allá de los resultados, también ha dejado fases de juego más que interesantes en este arranque liguero, donde algunas facetas positivas como la irrupción de Lucas Bolo, la pegada de Alberto Saura o el buen juego del equipo durante diversos tramos de ambos encuentros, arroja notas esperanzadoras sobre un inicio algo aciago. “La imagen no es mala, pero eso no da puntos. Estoy convencido de que tenemos equipo para no pasar apuros y, a partir de ahí, soñar. Evidentemente competir con el Barcelona es muy complicado, pero ya llegarán los rivales de nuestra Liga y esperamos sacarlos adelante”, reafirmó. La asociación con el Ayuntamiento, por otro lado, también sigue siendo un acierto según el propio dirigente, que destaca la labor del patrocinio con el club. “Un equipo modesto como nosotros, que no tiene ningún mecenas detrás, pues el patrocinio del Ayuntamiento es fundamental para nuestra economía”, manifestó. Álex Viana, a la espera El nuevo curso ha iniciado con una situación algo atípica para una de las figuras destacadas durante la pasada campaña en el Córdoba Futsal, la de Álex Viana, que todavía no ha podido incorporarse al equipo ni durante el transcurso de la pretemporada ni ahora en pleno campeonato liguero. “Se han dado una serie de circunstancias que nos están retrasando. Esperemos que en el plazo de dos semanas esté con nosotros. Son cuestiones burocráticas todas, no hay ningún otro problema”, confirmó José García, al cierre del acto en el Ayuntamiento. La reentrada del paulista a la dinámica de Josan González, de esta forma, se dará enmarcada en un inicio de curso singular, para una temporada que este año también tendrá como novedad el pacto por el precio de las entradas dentro del tridente andaluz conformado por el UMA Antequera, el Real Betis Futsal y el propio Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que ha establecido cuantías de 10 euros para mayores de 14 años y de 5 para los menores de esa edad en los compromisos venideros entre los tres conjuntos. 📣 Nuestra entidad ha llegado a un acuerdo con el @RealBetisFS y @UMAAntequera para unificar los precios de las entradas en los partidos que disputemos ante estos equipos en la presente temporada. #LNFS

➡️ Mayores de 14 años: 10 €

➡️ Menores de 14 años: 5 € pic.twitter.com/YpAyw9buLQ — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) 26 de septiembre de 2022