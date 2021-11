Tengo una perra como mascota a la cual quiero mucho por su lealtad y buen comportamiento pero al estar preñada, me va a crear algunos problemas ya que vivo en un pequeño apartamento y no hay espacio para tanto animal. He visitado a varios veterinarios para practicarle el aborto pero todos se negaron a realizar tan aberrante trabajo. Al preguntar el por qué, me contestaron que por motivos de conciencia y porque la nueva ley animal no lo contempla.

Entonces me dirijo al Gobierno de España para que cambie una u otra ley, ya que en honor a la igualdad, los niños no nacidos deberían tener, al menos, los mismos derechos que los perros. Aquellos que están a favor del aborto y lo practican, deben su vida a la generosidad de una mujer que no pensó como ellos, pues de lo contrario, quizá no estarían en este mundo. Esto es para meditarlo ¿no les parece?