‘La Guardia Civil y los retos de la ciberseguridad’ ha sido el título de una mesa redonda organizada en el Rectorado por la Benemérita y la UCO. He asistido y he preguntado a la mesa por qué cuando se habla de ciberseguridad siempre hacen referencia a los delincuentes ciudadanos y nunca a los delincuentes políticos. Puse el ejemplo del saqueo de las cajas de ahorros, donde solo ahí se «distrajeron» 450.000 millones de euros, que constituyeron la ruina de España. Expuse por consiguiente la necesidad de poner una parte de la ciberseguridad en manos de los ciudadanos, para poder así controlar a la casta política. Y el moderador de la mesa, un catedrático de Derecho de la UCO, me dijo que no podían contestar a esa pregunta. Pregunto: ¿Por qué no?.