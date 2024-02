No habrá un fiscal

El fiscal que ha investigado a Joe Biden por chanchullos varios, cuestiona su capacidad como presidente. La pregunta brota espontánea, ¿no hay fiscal en España, o juez, que cuestione la capacidad de Pedro Sánchez para estar donde está? El viernes dos enormes narcolanchas atacan a una pequeña zodiac de la Guardia Civil (a falta de mejores medios), y asesinan a tres agentes. Dice la prensa de izquierdas que los agentes resultan muertos y que iban en una patrullera, la prensa de izquierdas tiene una visión muy particular de las dicotomías morir/ser asesinado y patrullera/bote hinchable. Ya no sorprenden. Mientras a Pedro Sánchez le encanta la canción ‘Zorra’ para Eurovisión, el campo arde; el país está bloqueado; el Papa peronista le dice a la vicepresidenta en plena campaña gallega que «no afloje», sin que haya una nota diplomática de protesta; la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico (hay títulos que dan risa y pena), la del bocadillo (no se quedó a comer porque prefería un bocadillo en su coche oficial), va a Belmez para no resolver nada del agua en Guadiato y Pedroches y aplaza la solución para otro añito más. Este es el gobierno de Sánchez, por ceñirnos a los 2.150 caracteres de esta columna. Ni para lo suyo vale, digo, ni para su sillón y su colchón monclovita: a pesar de llevar del ronzal al presidente del Tribunal Constitucional, al Fiscal General del Estado, y, se supone que por afinidad, a esos jueces que suelen llamarse progresistas, al tipo no le va a salir bien ni ese asunto catalán pringado de terrorismo blandito que es/no es, ahíto de malversaciones con buen fin, y salpimentado con rusos que a lo mejor nos cuenta que sólo eran cocineros de ensaladilla rusa. Ya no nos extraña nada. Con la que está cayendo, la agenda del presidente (véase en internet) habla por sí sola. Y el sábado fue a los Goya. ¿Y Feijóo? El gallego, que parecía subir la escalera de la dignidad, ahora la baja descolgándose con que le daría el indulto a Puigdemont. Lo adorna, eso sí, con matices, pero lo indultaría. Dan ganas de fichar a Milei y mandar a todos estos a Marte. Que lo vayan colonizando.

* Escritor | @ADiazVillaseno