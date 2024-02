Soy una zorra

El poder del lenguaje ha quedado constatado con la canción ganadora para representar a España el próximo mayo en el festival de Eurovisión. Un insulto deja de ser un insulto cuando lo gritas en voz alta, te lo dedicas a ti y le das otro significado. A algunos les cuesta entenderlo, pero a fuerza de repetir la palabra «zorra» hasta la saciedad con esta canción, la iremos incorporando en nuestra mente, la iremos empoderando y cuando alguien nos llame así sonreiremos.

Las nuevas generaciones suben fuerte, ya no dicen que las cosas malas son un coñazo, ¡Ellas y ellos sirven coño! Pero sin mujeres al frente dando el primer paso y plataformas como la del Benidorm Fest que les den voz, la cosa sería más complicada por no decir imposible. Nebulossa no es la primera en intentarlo.

Rigoberta no pudo representar su canción Mamá en Eurovisión, pero sirvió para que algunos descubrieran a una cantante que se hizo grande con el himno feminista Quiero ser una perra. La importancia del lenguaje, otra vez. Las palabras se vienen arriba, se empoderan y nos dan fuerza.

Pocas son las que dicen hoy en día: «No me toques los cojones». Ahora reivindicamos nuestros genitales y estamos hasta los ovarios. No es fácil y aunque el éxito de llevar a Nebulossa a Eurovisión es enorme, la pobre está recibiendo un millón de insultos en las redes. Que si no canta bien o que si el cuerpo de baile es muy gay. Demostrando, una vez más, que muchas veces el machismo y la misoginia van acompañados de la homofobia. Mi humilde opinión es que la música y el talento nada tiene que ver con Eurovisión. Llevamos a Ruth Lorenzo, Blanca Paloma, Soraya, Pastora Soler y la increíble Chanel. No funcionó. Pues vamos a darle la vuelta, vamos a llevar algo diferente y con mensaje. Vamos a enseñar a las nuevas generaciones que una mujer de 55 años puede ser moderna y empoderada como la que más. Yo veo a la Zorra ganadora porque el festival de Eurovisión hace tiempo que ha dejado de ser un festival de música. Un festival que censuró a Rusia el año pasado, pero que este no censura a Israel. ¿Por qué? Porque es un festival más político que musical. Y Zorra es una canción feminista. Y el feminismo es política y yo grito a todo pulmón: ¡Soy feminista! ¡Soy una zorra!

* Periodista