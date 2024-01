Cuando parecía que se le iba la Liga definitivamente, cuando el Betis estaba a un paso de remontar, cuando casi todo el mundo se olía el drama…Va el Barça, un equipo capaz de lo mejor y lo peor este año, y vuelve a enchufarse al campeonato. Qué victoria, cuánto sufrimiento ante un Betis con un Isco imperial. Pero, ojo, ¿cómo es posible que te empaten con una ventaja de dos goles? Hay que tomar nota. Si el Barça quiere aspirar a algún título tiene que ser más consistente, más fiable, sobre todo en defensa. Los culés llegaban al partido incendiados por la actuación arbitral del Bernabéu. Creen que hoy deberían estar a sólo cuatro puntos del Real Madrid. Tanto, que tras el partido Xavi se pegó una de las mayores rajadas que recuerdo. Insinúa que la liga está adulterada. "Hay cosas que no controlamos. Se ha visto en todo el mundo. Ya lo dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban.” Tremendo.

Por cierto, Xavi, los mejores tienen que jugar siempre. Tuvo que ser Joao Felix el que salvase los muebles, el que marcase un golazo al alcance de pocos. Salió en el min 81 para hacer el 2-3 con un golpeo de exterior absolutamente brutal. Lo que hace el estado anímico en el fútbol y en la vida. El vestuario del Barça estaba hundido, Xavi discutido por todos y Laporta sufriendo lo que no está escrito. La eliminación del Madrid en la Copa lo ha cambiado todo. También lo ocurrido ayer en el Bernabéu. El Barça vuelve a creer y, casi lo más importante, afronta lo que viene con rabia. Con mucha rabia. Nos vamos a divertir. El Valencia sueña en grande. Ha costado mucho sufrimiento, pero al fin el valencianismo disfruta con su equipo. Baraja ha logrado la estabilidad necesaria y su apuesta por los jóvenes puede acabar en puestos europeos. La ilusión se dispara en Las Palmas. Quién lo iba a a decir antes de empezar la temporada: el equipo de García Pimienta está más cerca de Europa que nunca. Kirian, Moleiro y Valles, grandes artífices. Francho lidera al Real Zaragoza. El canterano fue clave en la victoria ante el Andorra con su gol y su fútbol. Por cierto, gran detalle de los jugadores con los empleados encargados de cuidar el césped. Bravo. Carlos Sainz, un espejo en el que mirarse. Tiene 61 años y sigue ganando. ¿El secreto? El talento, el trabajo y la constancia. Leyenda absoluta del deporte español.