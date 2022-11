Sentando cátedra

Hay tantos líderes de opinión tan expertos, que te analizan sin estudio sociológico previo, ni de ningún tipo porque ellos vienen de la mejor escuela, su vida y ha sido la más ardua, la situación de los siete millones de jóvenes que viven en este país, retratando sus debilidades, sus fortalezas, aunque a estas les suelen dedicar poco tiempo, incluso se aventuran a solucionarles la vida con recetas fáciles. De esas misma tira el populismo para todo lo demás y nos parece detestable, pero eso sí, un comentario aquí sobre la juventud de cristal, otro allá sobre la falta de esfuerzo de la infancia, uno un poco más hiriente sobre la población subvencionada que no trabaja porque no quiere, va calando suavemente en un ambiente colectivo que acaba desnaturalizando lo que realmente somos, y crea un constructo alternativo que salta de conversación en conversación, de suma de prejuicios sustentados en intuiciones o propios deseos que a los que tenemos tendencia a la duda nos confunden más.

De una cosa sí huyo como gato escaldado, porque los años te quitan reflejos pero te compensan con la experiencia, es de aquellos que tienen todo tan claro, que con una curva de Laffer te arreglan el agujero fiscal, que a construir edificios le llaman invertir en sanidad, que conocen las esencias del feminismo sin alejarse del dogma, y que te modificarían el mix energético en dos patadas con lo que nos costó a algunos entender que toda la electricidad que se compre para una hora se paga al precio de la más cara que se compra para esa hora. Los que juzgan con una severidad dicotómica, bueno o malo, los que califican siempre las actitudes de los demás, los que no escuchan no vaya a ser que por alguna rendija se les quiebren mínimamente sus certezas, esos nos están quitando años de vida o llamémosle tiempo, para no ser dramática. Es peor todavía cuando insisten en lo que tienes que ver o leer, siempre desde una vuelta a los clásicos porque ya no quedan intelectuales, como ellos les falta añadir. Los que te enseñar a criar a tus hijos cuando ellos no han pasado mas de cuatro horas seguidas con un niño, y el paradigma del conocimiento sin experiencia, los que te enseñan a sobrevivir en pareja cuando ellos llevan una vida célibe, eso sí que es insuperable. El otro día un amable lector me pidió que desde «mi columnilla» escribiera sobre el asesinato de una niña por su madre, porque ya infería él cual iba a ser el contenido, cuando ni el INE ni las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior reflejan cifras desagregadas por sexo sobre filicidios, y cuando desde aquí lo único que leerá será el dolor por el crimen y las condolencias a la familia.