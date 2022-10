Venga ya. Una subida de sueldo para los diputados. Una semana después de que el Congreso haya decidido destinar un millón de euros a renovar los teléfonos móviles de sus señorías, ahora se incrementan el sueldo un 3,5%. Podemos dijo entonces que se la habían colado; pero ahora se ha sumado a este aumento de sueldo con esa rapidez retrospectiva para asaltar los cielos que nos vienen bien. Todo entra dentro del marco de la subida para los funcionarios, que puede ser muy justa en muchos casos, pero que no se corresponde con la realidad social que vivimos. Porque esa subida viene de la caja social que todos sufragamos con nuestros impuestos, pero no todos somos funcionarios. Que la mano viene dura y que el invierno va ser más frío que de costumbre es algo que se sabe y se percibe. Pero una cosa es que aquí echemos de menos un discurso estadista de verdad, en plan lucharemos en las playas, lucharemos en las calles, a lo Churchill, y otra que el personal ande subiéndose los sueldos. No están las cosas para estas celebraciones, para esta exhibición con su subida en quienes ya subieron a un buen tren. Sobre todo, con qué argumentación. Cómo legitimas que estás ahí representando a la gente, que ganas más de lo que gana la mayoría de la gente, y te subes el sueldo mucho más de lo que se lo van a subir a la mayoría de la gente. La gente, ¿recuerdan? Los de abajo y los de arriba. La casta. Algo de eso me suena, cuando los predicadores comenzaron a ilusionar a la vieja bestia herida del prestigio de las democracias. Pues ahora la casta está encantada de reconocerse; porque aunque sea por maquillaje, no tiene razón moral, ahora, que se suban los sueldos. Hay muy poca empatía aquí con la gente que sufre y que se aprieta. De aquí salimos todos, si podemos, unidos. No nos vamos a dejar a nadie atrás, hemos escuchado. Todo eso puede ser objeto de un debate, pero lo que se deja atrás es el decoro. Esos sueldos debieran congelarse, porque así anda la vida.