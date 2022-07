‘Música y naturaleza’ en la Casería Frías

Conozco la Casería Frías, que está no lejos de Cabra, relacionada con el olivo y las catas de aceite dirigidas por mi amiga Brígida. Pero lo que no podía imaginarme, y ahora me entero gracias a una noticia publicada en el periódico CÓRDOBA, este año desde el 1 al 30 de agosto tendrá lugar en la citada Casería la 25 edición de los cursos ‘Música y Naturaleza’. Echo a volar mi imaginación y cito a Michel Plasson que ha dirigido a sus 80 años una ópera. Se ha referido al «poder místico» de la música que ennoblece. Trasmito esa expresión a los 180 jóvenes músicos, de 8 a 16 años de edad, que participarán este año en el curso.

Jóvenes procedentes de toda España como lo demuestran las 364 solicitudes enviadas. Irán al Cortijo Frías a formarse en música de cámara, música de piano y música de cuerda; en plena naturaleza con el majestuoso olivo como espectador aparentemente mudo, árbol sagrado de los dioses griegos. Ramón Gavilán presentó el curso de este año acompañado del alcalde de Cabra, Fernando Priego. Es el curso más veterano de toda España en cuanto a las edades a que va dirigido. No llegan por desgracia estos acontecimientos a la gran masa de españoles que se asoman a diario a la música televisiva y a la de la radio comercial. Qué inventos tan maravillosos, radio y televisión, cuando se utilizan con arte e inteligencia. Además, la música culta no es asignatura básica en los planes de enseñanza. Sin embargo, el presidente Sánchez, durante su discurso del estado de la Nación, abogó por mas programación informática y robótica para seis millones de alumnos desde la etapa infantil. * Periodista