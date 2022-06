Adiós mayo

Despedir al mes de mayo es muy cordobés. Ni que decir tiene que cada uno lo despide como puede o en el mejor de los casos a su manera. Pero lo que sí han hecho muchas familias, sobre todo con hijos pequeños, es despedir a mayo en la feria. Aunque no lo parezca, la feria ha de ser un espacio para las familias. La ilusión y emoción de los cacharritos, el meter en la tómbola a ver qué toca, disparar con las escopetillas y conseguir premio, la noria como gran reina y señora del recinto ferial. Y qué decir de las hamburguesas y las patatas asadas. No han faltado ninguno de los clásicos, pero hete aquí que ha fallado lo principal: los precios. Dicho así puede parecer cicatero, pero nada más lejos de la realidad. La queja del precio de todos y cada una de las ofertas que una feria como la cordobesa tiene, ha sido comentada, denunciada y soportada por las familias. Por supuesto, nada tienen que ver los empresarios, asociaciones o entidades que instalan sus infraestructuras, quioscos, casetas, etc... en la feria. Estos, como es natural y como nos pasa a todos están a merced de las circunstancias que como ya sabemos y sufrimos todos se explican por sí mismas. Y que en resumidas cuentas se trata de la carestía de la vida. La actual se entiende, pues merece un capítulo aparte. Pero lo que si es cierto es que esta pasada feria ha sido la más cara de su historia. Esta edición ya no tiene solución, pero lo que sí es cierto es que algo habrá que hacer para la próxima, pues una celebración de este tipo desde el punto de vista político y social ha de tener un objetivo fundamental; que el uso y disfrute sea popular. Y esto no sucede cuando el poder adquisitivo medio de las familias está muy por debajo de los precios o la oferta. Los cacharritos están no para que los peques los miren desde la calles de la feria, sino para que se puedan montar. Y con los precios que han tenido este año muchos se han quedado sólo con la visión de ver cómo otros los disfrutan.

*Mediador y coach