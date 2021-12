«A la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo y limosna pidió...». Tiempo de villancicos, tiempo de belenes. Acisgru (Asociación Cordobesa para la Inserción Social de Gitanos Rumanos) ha utilizado esta letra del villancico Los Campanilleros, en versión de José Menese, para el fondo musical de un pequeño vídeo que, con el título de ‘Los Otros Belenes’, nos ilustra y recuerda la realidad de muchos asentamientos, viviendas más que precarias y sin servicios mínimos, que se encuentran en descampados, naves, lugares inhóspitos de Córdoba. Sí, de Córdoba.

Recuerdo cuando, de niña, me creía que nuestra sensibilidad con la pobreza, la desposesión, no era muy grande porque no veíamos con nuestros ojos la realidad. Ahora lo vemos todo, si queremos, lo cercano y lo lejano (a través de las pantallas). Vemos demasiado y hemos aprendido a mirar hacia otro lado o a buscar palabras que deshumanizan --ahogados, patera, campo de refugiados, rumanos--, evitando los nombres propios. Eso no va con nosotros.

De la V de Villancico salto a la V de Vacunas. No voy a hablar de las vacunas covid. Sería imposible mejorar el certero, oportuno, lúcido artículo de Gonzalo Fanjul, ‘Entre la inmoralidad y la estupidez’ (El País 28/11/21). El título lo dice todo. Pero, al igual que existen Los Otros Belenes, tenemos Las Otras Vacunas. Ya había un importante déficit en campañas masivas de vacunación. Pero la pandemia ha interrumpido, aún más, algunas de ellas. Médicos Sin Fronteras nos informa de que en 2020 alrededor de 23 millones de niños no recibieron las vacunas básicas y quedaron expuestos a enfermedades que pueden ser mortales. La República Democrática del Congo lleva sufriendo una epidemia de sarampión desde 2018 y toda la campaña ha quedado retrasada.

Y, si nos desplazamos un poco por el alfabeto, llegamos hasta la T, de Tratamientos y Tuberculosis Un total de 1,5 millones de personas murieron de tuberculosis en 2020 (entre ellas 214.000 personas con VIH). En todo el mundo, la tuberculosis es la decimotercera causa de muerte y la enfermedad infecciosa más mortífera por detrás de la covid-19 (por encima del VIH/Sida). En todo el mundo, cerca de 1 de cada 2 hogares afectados por la tuberculosis se enfrenta a gastos superiores al 20% de la renta del hogar. No se ha alcanzado el objetivo intermedio para el 2020 de que ningún paciente de tuberculosis ni sus familiares se vean confrontados con gastos catastróficos como resultado de la enfermedad (OMS). Y solo he utilizado dos letras.

El poeta Ángel González tituló un libro ‘Sin esperanza, con convencimiento’. Me apropio de la frase para expresar mi buenos deseos. Será también mi propósito para 2022.

** Activista de Amnistía Internacional