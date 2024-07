Visados, hambre, guerra

Hay quien, no solo en redes sociales, no se entera, no quiere enterarse, de que no basta con un pasaporte (que tampoco es fácil de conseguir en ciertos lugares) para entrar en un país «legalmente». Gabriel García Márquez estuvo unos años sin visitar España en protesta por la obligación de presentar visado que se impuso a las personas procedentes de Colombia en 2001 (requisito ahora suspendido).

Desde el 28 de junio, España pide el visado de tránsito a las personas de Sudán y Chad que llegan a aeropuertos españoles. Esta medida excepcional supone cerrar la única vía legal y segura que había para tratar de obtener protección en Europa. La exigencia de visado ya se aplicó, en su momento, a Siria, Palestina, Yemen, Burkina Faso... En palabras de Javier de Lucas: «Esto, seguramente, es una muestra de nuestra política sobre garantías de derechos de personas gravemente amenazadas, cuando pertenecen a países que no nos importan».

Hablamos de países en guerra. Ni siquiera cumplimos las normas básicas que nos hemos dado. Pero vamos un poco más allá: ¿es más grave la guerra que el hambre? MSF nos advierte de un aumento de desnutrición severa en Nigeria. Y en Palestina también hay niños muriendo de hambre. El hambre es un arma de guerra más. Pero el hambre no da derecho a un visado.

Entre elecciones y éxitos deportivos Gaza desaparece de las portadas. En julio se ha publicado un artículo, en The Lancet, que estima el número de muertos en Gaza en torno a 186.000 personas o más. Es una estimación que incluye muertes indirectas. Como era de esperar, se discuten las cifras. Como si cualquiera de las imágenes que vemos a diario no fueran más desgarradoras, verdaderas, que los números y esto fuera una subasta.

