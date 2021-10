Una de las cosas que me llamaban la atención en Alemania eran las elegantes tiendas que vendían muchas clases de pan: De centeno y de harina de flor. Pan francés esponjoso sin grasa. Pan integral y vanguardista: pan de limón, pan de cebolla, pan de regaliz, pan de anís verde y pimienta, pan de pipas con uva. Rememoraba yo de mi niñez las sencillas panaderías de los pueblos cordobeses y musitaba: hay gente «pa tó». Aquí se le llama a esas tiendas, «boutiques» del pan. Pero hay otra cosa que me llamó la atención durante mis viajes en automóvil hacia Alemania, cruzando los pequeños pueblos franceses e indagando donde estaba la tahona. En Francia solo se le puede llamar el equivalente francés a tahona si en el obrador del local se amasa el pan y se hornea en un horno que funciona con leña de especies arbóreas adecuadas. Y ya puestos a rememorar vivencias relacionadas con el pan, recuerdo a mi amigo Capel, crítico gastronómico que me decía: «Yo siempre puntuó el pan y el café, no es justo que en una opípara comida no se cuiden ambas cosas». Todo este exordio tiene por objeto el Campeonato de Europa de Panadería que se inaugura mañana en Nantes. O sea que Francia juega en su campo. España participa con una selección donde hay dos cordobeses, Javier Roldan y Francisco Recio. El capitán es Arturo Blanco y -experto en bollería- el murciano Francisco Recio. Pensando en las concentraciones futboleras, esta ha sido más modesta. El entrenamiento» tuvo lugar en la Panadería El Brillante. En el apartado de pieza artística se ha optado por un patio cordobés ¿hecho el pan de harina de flor?

** Periodista