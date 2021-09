Cómo pasa el tiempo, qué vértigo de emociones, tan rápidas, a veces, imperceptibles. Realmente, me pregunto, ¿tenemos conocimiento de la cantidad de cosas que han pasado en estos últimos tres años? No alcanzamos a ver el tránsito personal y colectivo que hemos vivido desde 2019. Da la sensación que nada ha pasado desde entonces, embriagados de pandemia, de esa profunda aflicción general, de unos años estériles, que no quisiéramos registrar en la historia, pero están y han transcurrido.

Cuánta dolor por los miles de fallecidos; cuántas incertidumbres respondidas en el día a día, estado de alarma, medidas sanitarias e higiénicas, salud, vacunación, hospital muy próximo, escolares ausentes, regreso a la escuela presencial, aula mentor, desempleo, ayudas económicas a autónomos y asalariados, planes de emergencia para empresas, hostelería, ampliación de los ERTE, subida del salario mínimo interprofesional, reactivación de la vida pública y privada y tanto por hacer y descubrir.

Cuántas cosas nobles en el vivir diario, anhelos por trabajar y hacer bien el trabajo, nuevas perspectivas laborales, nuevos retos políticos, nuevos compromisos; matrimonios celebrados o por celebrar en el altar del amor, hijos queridos o esperados como agua de mayo o de noviembre, cumpleaños discretos como mandan los años, horas infinitas de lecturas apasionadas volcadas en historias a la luz de la luna o entre misterios y leyendas. Silencio, más que nunca, silencio. Y como hormigas laboriosas preparando proyectos sociales y empresariales para octubre. En la confianza de poder decir, confieso que he vivido, parafraseando a Pablo Neruda.

Y sale el sol por levante con alegrías anaranjadas de valles, vegas y pagos de huerta en estas tierras de hombres y mujeres que sueñan y saben, que mañana debe ser mejor, que en equipo nos va muy bien, que libres y liberados de dogmatismos, crecemos. Sencillamente, hoy puede ser un gran día y lo vamos a intentar. Aparta el ruido y la propaganda y descifra la verdad. Unidos somos más fuertes.

* Historiador y periodista