Félix Bolaños es el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España. Quiere uno pensar que Félix Bolaños tiene un concepción de la memoria democrática de España, como materia de equidad y justicia temporal proyectada en el hoy, desde un criterio mejor fundamentado que con la democracia en el presente. Porque su solución sobre la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial es rechazar que los veinte vocales del Consejo sean elegidos directamente por los jueces, que es lo que reclaman varias asociaciones judiciales y lo que reclamaba Pedro Sánchez en 2014, cuando pedía la «despolitización» del poder judicial.

Lo más interesante de Bolaños es el argumento que utiliza para hacernos ver que al Gobierno de Pedro Sánchez, igual que ha sucedido en tantas cosas, le parece bien ahora lo que a Sánchez le parecía condenable en 2014. Para Bolaños, no es posible que los jueces elijan a los jueces ya que en una «democracia plena» como la española quienes deciden son los ciudadanos, porque «ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos». ¿Y a ti, quién te ha elegido? Para la asociación Francisco de Vitoria hay que lamentar “que el nuevo ministro ignore que la Comisión Europea y el Consejo de Europa llevan desde hace casi ocho años reclamando a España que cambie el sistema de elección del CGPJ para que el órgano de gobierno de los jueces españoles no dependa única y exclusivamente de los partidos políticos”. Yo creo que lo más sorprendente y lamentable es que Sánchez anduviera hace poco pidiendo exactamente lo contrario de lo que ahora defiende Bolaños y que sea Sánchez, y no los ciudadanos, quien ponga ahí a Bolaños. Pero también el Partido Popular mantuvo el filtro, cuando pudo cambiarlo, según el cual los vocales del Consejo deben ser aprobados por las Cortes. Más que memoria democrática, falta conciencia democrática actual. Falta más coherencia y más presente.

* Escritor