Es bueno tener a gente más joven alrededor, porque te refresca la perspectiva. En mi caso, mi hijo menor me dio ayer una charla sobre medios de comunicación, ciencia y sensacionalismo. Y les cuento lo que aprendí, que es mucho. Lo primero: hay que seguir la cuenta de twitter @mianrey. Pertenece a Miguel Ángel Reinoso, maestro y árbitro de 27 años, y una referencia nacional en información de pandemia. Empezó a recopilar datos en un cuaderno cuadriculado, en tablas que hacía a boli, en marzo del año pasado.

Hoy, tiene 75.000 seguidores (75.001, porque me acabo de sumar) y sus datos se utilizan en muchos medios de comunicación. Esto me dice mi hijo: «Cuando Pedro Sánchez compareció el 6 de abril diciendo que a principios de mayo habría 5 millones de personas vacunadas con la pauta completa en España, no se lo creyó nadie, cuando lo único que hacía era apoyarse en la ciencia, en los plazos de entrega de las vacunas. Y así ha sido. Los datos siempre han estado ahí, y sin embargo hay gente que sigue sin creérselos. @mianrey publica tablas de datos objetivos y le tuitean ‘Opino lo contrario’. ¿Pero qué vas a opinar, si son datos? Hay temas en los que no cabe la opinión, porque son empíricos, son ciencia. Y lo que recibimos de los medios de comunicación es alarmismo, datos sacados de contexto, titulares sensacionalistas... Habría que hacer autocrítica».

Y añade que, con datos en la mano, no ha habido cuarta ola, porque no se han cumplido los parámetros de olas anteriores. Y que llevamos días metiendo miedo con la variante india cuando las vacunas inmunizan contra ella igual que contra el resto de variantes. Pues eso. Ayer fue 5 de mayo, y hay 5 millones de vacunados. Viva la ciencia.

* Periodista