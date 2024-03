Carlos Lozano reapareció en 'De viernes' la noche del 1 de marzo para ser entrevistado por el programa. Se trata de su regreso a la pequeña pantalla casi dos años después de su última intervención, pues sus últimas apariciones fueron en el extinto 'Sálvame' allá por 2022. Sin embargo, Lozano demostró no haber perdido ni un ápice de su carácter, pues no dudó en criticar a la cadena ni a Mediaset.

Al hablar del éxito y las rivalidades que surgieron durante la primera edición de 'Operación Triunfo' que él presentó, quiso poner un ejemplo que en realidad resultó ser un dardo envenenado: "Tienes que tener los pies en el suelo. Nunca te puedes creer que eres nadie, y el que se lo crea está equivocado y acaba muy mal con depresiones. En esta cadena hay muchos presentadores que se creen que son la hostia, que se creen que son la polla, y no son nada".

Fue entonces cuando Santi Acosta, uno de los presentadores del programa saltó con ironía: "¿No estarás hablando de nadie en concreto, no?", para justo después darle un abrazo. Sin embargo, los colaboradores sí quisieron pinchar un poco más a Carlos para intentar sacarle algún nombre, aunque no lo consiguieron.

"Yo creo que hay mucha gente que no debería estar, y hay gente que no está y debería estar. Pero la culpa no la tienen ellos, la culpa la tiene la directiva que es la que contrata. Si antes hacías un programa que no funcionaba, a la mierda el programa. Ahora no; ahora, te mantienen con una audiencia muy baja y eso aburre al público".

Finalmente, el presentador se despachó a gusto una última vez contra los directivos de la cadena: "La culpa no es de los presentadores, sino de los directores de Contenidos, que tienen que estar actualizados, pero hay algunos que se tiran ahí toda la vida hasta que se jubilan mientras hay gente joven con ideas maravillosas".