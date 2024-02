La pista de 'Baila como pueda' ya está lista para su inminente estreno en TVE. La cadena pública ha presentado este martes su nuevo formato de baile presentado por Anne Igartiburu en el que 8 celebritys y 16 profesionales de la danza demostrarán sus dotes al frente de coreografía.

"Es un formato de TVE para todos, muy inclusivo. Ellos tienen el foco ahora y están tirando de los celebrities. Hay una gran labor de equipo y lo que estamos haciendo es de verdad. Cada coreografía está medida al milímetro", aseguró Igartiburu en la presentación en la rueda de prensa en la que estuvo presente YOTELE.

"Ya era hora de que TVE volviera a tener un programa de baile en La 1. Queríamos hacer algo diferente y poner en valor el trabajo de los bailarines profesionales y los coreógrafos, junto a la participación de nuestros famosos. Es un formato que pone en valor el esfuerzo y lo combina con mucha emoción. Se ha cuidado mucho las puestas en escena", aseguró Ana Bordás, directora de Originales de RTVE. "Es un formato original en el que hemos girado el foto. Los concursantes reales, los que se juegan el premio, son esos bailarines profesionales. Lo pueden conseguir de la mano de los 8 celebrities. Cada uno de ellos escogerá un bailarín, que tendrán que sacarle el máximo partido", contó Miguel Martín, director general de Zeppelin.

“El esfuerzo que está haciendo dando visibilidad a los bailarines y el esfuerzo que están haciendo las celebrities. La danza no es fácil, es sacrificio. Este tipo de formatos va a hacer que se vea lo duro que es sacar el trabajo adelante", apuntó Aaron Mata, coreógrafo.

Álvaro Muñoz Escassi, Ana Guerra, Fabiola Martínez, Jaime Astrain, Lydia Lozano, Maestro Joao, Nicolás Vallejo-Nágera y Sabrina Salerno serán las celebrities que asuman el reto de aprender, de la mano de bailarines profesionales, complejas coreografías. Los famosos pondrán a prueba las capacidades de 16 concursantes profesionales: Alba Keita, Anna Valdivieso, Darío Saez, Esther Casterá, Ilya Vybornov, Iván Guijo, Javier Vachiano, Keryan Pastelero, Lucrecia Petraglia, María Seco, Natalia Vela, Nick Morilla, Raúl Calvente, Sandra-Ly Flor, Santiago Granizal y Sarah Bonfill. Con edades entre los 18 y los 38 años, todos han convertido el baile en el motor de sus vidas y dominan estilos tan variados como el urbano, el flamenco, el lírico, el jazz, el funk, el reggeaton, la samba, el chachachá o el sexy style.

"Lo que me ha pasado en un mes en Madrid no me ha pasado en los últimos 10 años y lo vais a ver en la primera gala. También veréis que las lágrimas de un mes no las he tenido eb todo ese tiempo. Me olvido de las cámaras porque me siento en familia. Necesito estar muy conectada con mis compañeros y estoy buscando mucho de los bailarines y aprender mucho de todos", aseguró Sabrina Salerno. "Creo que la que he visto en la promo no soy yo. No me creo que yo haya hecho todo eso. Y todo ha sido gracias a mi bailarín. Esto no es un programa de televisión, es un programón con el que estamos disfrutando muchísimo. Se me está yendo el insomnio porque acabo muy cansada. Y ojo, aquí lloramos todos. ¡Incluida la presentadora! Anne lo vive intensamente y disfruta lo que estamos haciendo", dijo Lydia Lozano.

"Jamás pensé que este formato sería así. Nadie me cuestionó ni me preguntó nada. Gracias por apostar por la edad y por la diversidad y hacerme un referente. Es el programa más duro que he hecho y también el más emocionante", comentó el Maestro Joao. "Quien piense que un perfil como el mío lo tiene más fácil, se equivoca. Se me está poniendo el nivel muy alto y a vesmces siento que no llego al 100%", afirmó Ana Guerra.

"No es un concurso de baile al uso"

El trabajo de las ocho celebritys y los 16 profesionales del baile será juzgado por cuatro profesionales del mundo de la danza, el espectáculo y la interpretación: Beatriz Luengo, Rafa Méndez, Norma Duval y Yolanda Ramos.

Por parte del jurado, Yolanda Ramos ha dicho que “no es un concurso al uso, es un formato que cuenta a través del baile lo que es el ser humano y la empatía. Es la primera vez que veo un concurso así. Llevo años en televisión y a mí me ha flipado”. Norma Duval ha dicho que “es un programa innovador y distinto donde cada día nos sorprendemos. Vivir cada día con las celebrities y los bailarines es un disfrute absoluto. Me encanta que una televisión pública apueste por un programa como este de disfrute para toda la familia”.

Rafa Méndez se siente “encantado de que los celebrities se hayan desnudado” y agradecido por “cómo lo viven. Me encanta ver a estos bailarines que lo tienen muy duro en su vida y tengan aquí su foco, su gran oportunidad”. Beatriz Luengo ha contado que empezó bailando en TVE con ocho años, en el circo de Rita y Miliki, y que se siente “feliz de volver aquí, ha sido una maravillosa casualidad. Me encanta además del programa, se usan musicas originales y es un formato transgresor”.

Así será la mecánica de 'Baila como puedas'

En el primer programa, cada celebrity elegirá a un bailarín profesional para formar pareja, mientras que los no elegidos pasarán a la reserva. El bailarín deberá aceptar a la celebrity, o bien rechazarla y permanecer en la reserva a la espera de ser elegido por otra persona.

En los diferentes programas los bailarines tendrán que preparar una coreografía con el tema que se les asigne, y su misión será enseñar a la celebrity amateur a realizar una espectacular performance que supondrá su éxito o su derrota en el programa.

Estas parejas serán evaluadas, cada semana, por el jurado formado por la bailarina, actriz y cantante Beatriz Luengo, el coreógrafo y bailarín Rafa Méndez, la artista y empresaria Norma Duval y la artista todoterreno Yolanda Ramos. Mientras que Beatriz, Rafa y Normal evaluarán los aspectos técnicos de la danza, Yolanda valorará la parte interpretativa del trabajo por parejas.

La valoración del jurado al rendimiento de la pareja determinará si el bailarín profesional continúa en el programa o si debe abandonarlo, cambiando la celebrity de profesor para, esta vez sí, lograr dar lo mejor de sí misma. Este nuevo profesor será elegido de entre los que estén en la reserva.

Divididos por equipos, celebrities y bailarines deberán, además, defender coreografías grupales creadas por Aarón Mata, bailarín y coreógrafo profesional formado en Madrid, Los Ángeles, Nueva York, Valencia, Barcelona y Londres, y que ha trabajado para artistas como Rihanna, Shakira, Becky G, Todrick Hall o Jason Derulo, entre otros. Estas coreografías grupales tendrán lugar en exteriores y supondrán un nuevo gran reto, ya que sólo dispondrán de 48 horas para prepararlas antes de llevarlas a cabo ante el jurado. ‘Thriller’, de Michael Jackson, y ‘Another Day of Sun’ de la película ‘La La Land’ serán los primeros temas que nos permitirán ver a celebrities y concursantes con estas singulares caracterizaciones.

Tras el ecuador del programa, las parejas comenzarán a ser eliminadas en conjunto. Solo las finalistas podrán encarar la última actuación en la gran final. El concursante profesional de la pareja que se haga con la victoria ganará 50.000€ de premio.

Durante 10 semanas, los bailarines profesionales convivirán en la Escuela de ‘Baila como puedas’, para que su inmersión en la competición sea absoluta.