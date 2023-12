Cristina Pedroche se convirtió anoche en la última invitada del año de 'El Hormiguero'. La presentadora, que como ya es tradición presentará las Campanadas en Antena 3 junto a Alberto Chicote, acudió al programa de Pablo Motos para avanzar algunas pistas sobre el vestido que lucirá en Nochevieja. Además, durante la entrevista, habló emocionada sobre "uno de los mejores momentos" de su vida: el nacimiento de su hija Laia.

Pedroche reveló que, antes de entrar en plató, le enseñó a Motos el vídeo de su parto: "Hemos acabado llorando los dos, otra cosa que nos une". "Me sentí tan empoderada, tan fuerte, tan en control de lo que estaba pasando", reconoció la invitada, visiblemente emocionada, sobre el momento en que dio a luz: "Y luego, claro, conocer a mi hija fue lo más".

El presentador hizo hincapié en el grito "no humano" de Pedroche durante el parto: "Es un grito salvaje". "Es un grito mamífero, animal, es un grito que ahora mismo no podría reproducir", explicó la colaboradora de 'Zapeando': "Te nace tan de dentro... Es como si se te estuviera abriendo el cuerpo para acompañar a nacer a mi hija".

"Es un momento salvaje pero a la vez precioso", insistió el presentador: "Me he ido emocionando yo solo. Me daba escalofríos por la espalda y ganas de llorar todo el rato". "Luego te lo enseño otra vez", bromeó Pedroche: "Había estudiado mucho y sabía todas las fases del parto, estaba muy concentrada en la respiración".

Como no podía ser de otra forma, Pedroche también habló con Motos sobre la cita del próximo 31 de diciembre. La presentadora se pondrá por noveno año consecutivo al frente de las Campanadas de Antena 3, líderes de audiencia desde hace dos años. Un hito al que la de Vallecas restó importancia: "Para mí las Campanadas es algo muy personal, no es un trabajo. Que seamos líderes o no, con cariño y con perdón, me da un poco igual. Quiero que salga todo perfecto y como tenía pensado, viviéndole y disfrutándolo".

En cuanto a su vestido, el aspecto que más expectación genera año tras año, Pedroche explicó que "es vida, es una joya". "Como mi hija, que es la joya más grande que tengo", comentó la presentadora. "Cuando yo me lo quite, podrá seguir moviéndose", avanzó en 'El Hormiguero': "Es muy obvio que Josie y yo huimos un poco del tema tela. No es textil como tal, ya llevamos unos años que huimos de la tela. No es un vestido como tal".