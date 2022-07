Noche accidentada en 'Supervivientes 2022'. En la gala de este jueves, que se saldó con la expulsión definitiva de Ana Luque, el juego de recompensa estuvo marcado por el accidente que sufrió Nacho Palau. Después de que el concursante se golpeara la cabeza con tronco de madera, Lara Álvarez se vio obligada a paralizar la competición para que los servicios médicos le atendieran.

"¿Nacho, estás bien?", preguntó con preocupación la presentadora al ver que el superviviente se llevaba una mano a la cabeza mientras intentaba continuar con el recorrido. Tras darse cuenta de que estaba sangrando, la asturiana decidió pausar el juego para que el doctor pudiera curarle la herida.

"Está bien", aseguró Lara para tranquilizar a la audiencia y, sobre todo, a los familiares de Nacho: "Ha tenido un pequeño golpe con el tronco y le estaba saliendo sangre. Vamos a esperar un momento, por favor, para que el doctor cure a Nacho. Pero él está bien. ¡Quería seguir jugando!".

Debido a este imprevisto, Carlos Sobera tuvo que retomar el programa desde plató para devolver la conexión a Honduras unos minutos después. Los concursantes recibieron a cambio una buena noticia, ya que el juego se suspendió de forma definitiva y todos ellos pudieron disfrutar de la recompensa.

Más adelante, Nacho Palau entró a la Palapa con un aparatoso vendaje en la cabeza, ya que tuvo que recibir tres puntos. "Estoy bien, estoy perfecto. La cabeza la tengo muy dura", aseguró el ex de Miguel Bosé, que explicó cómo fue el accidente: "Soy muy bruto y me he golpeado en el lateral. Me han puesto un poco de hielo pero está todo bien. Que mi familia sepa que estoy perfecto, ni me he mareado ni nada".