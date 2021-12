Belén Esteban estalla ante las palabras negacionistas de la pandemia y de las vacunas de personas como Miguel Bosé. La colaboradora de 'Sálvame' no se contuvo a la hora de enviarle un contundente mensaje al artista mientras hablaban de Carlos Marín, integrante de Il Divo, fallecido en un hospital de Manchester (Reino Unido) tras contagiarse de la variante delta de la covid-19.

"Están los centros de primaria que no pueden más, hay que vacunarse. Estoy de los discursos de Miguel Bosé hasta las narices. ¡Pesado que eres muy pesado! ¡Haz un disco! ¡Vale ya, vale ya de dar ese mensaje!", espetó Belén Esteban después de que Nuria Marín subrayase que gracias a las vacunas "hay muchos contagios pero no tantas muertes".

Belen Esteban: “estoy de los discursos de Miguel B0s3 hasta las 👃, HAZ UN DISCO!” #yoveosalvame pic.twitter.com/ZRy0cYjWLm — ꜱᴜɢᴀʀ ❄️☃️ (@sugarresucitada) 27 de diciembre de 2021

Después de este comentario de la ganadora de 'GH VIP', Kiko Matamoros intervino para recordar que Bosé no es el único que defiende este tipo de discursos negacionistas, poniendo en relieve la importancia de la prevención y de escuchar a las personas que verdaderamente saben del tema: "No se puede admitir oír hablar de que hay gente que se ha vacunado y se ha muerto de un infarto. Efectivamente, una persona vacunada se ha muerto de un infarto, pero eso no quiere decir que si no se hubiera vacunado, no se hubiera muerto igualmente".

"La vacuna no ataca ni al sistema circulatorio ni absolutamente a nada", añadió el tertuliano de 'Sálvame', recalcando que "no tiene efectos secundarios graves, sino que salva vidas y muchas".

"A lo largo de la historia, sobre todo en la más reciente, ha habido enfermedades que han podido erradicar gracias a las vacunas como la poliomielitis. Todos en nuestras familias que, por haber recibido la vacuna, no hubieran tenido ningún tipo de secuelas. No puedo entender contando con tantos avances la gente desconfíe", aseguró Nuria Marín, añadiendo posteriormente que lo que está haciendo daño es la "sobreinformación de algunos portales y foros de internet": "Eso no es información, es ruido. Hay que escuchar a los expertos, que son los que saben, y a quién hay que obedecer. En otras cosas, no, pero aquí sí".