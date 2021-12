'Corazón' regresa este miércoles a su emisión diario en La 1 de TVE. El mítico espacio presentado por Anne Igartiburu vuelve a la franja previa del Telediario con un concepto renovado en imagen y en el enfoque de contenidos con el objetivo de reimpulsar su marca, manteniendo su estructura de programa de reportajes de actualidad sobre personalidades destacadas.

Además de contar con un equipo reforzado y entrevistas en plató, el formato contará con la colaboración de “reporteros VIP”, como actores o cantantes que nos llevarán de la mano a conocer a sus compañeros de profesión. YOTELE habla con Anne Igartiburu sobre el estreno de esta nueva etapa de 'Corazón', entre otros asuntos como el de las Campanadas.

'Corazón' inicia una nueva etapa recuperando su emisión diaria. ¿Qué novedades vamos a encontrar en esta temporada?

Vamos a empezar un poco antes y dedicaremos más tiempo a temáticas que antes pasábamos por encima.

Va a haber un cambio en cuanto al "enfoque" de los contenidos... ¿Qué nos puedes detallar sobre esto?

El espectador también nos pedía hacer más hincapié en temas de cine, música, moda... Aunque ya lo hacíamos, ahora lo haremos con más tiempo y dedicación.

Cumplís 25 años en emisión. ¿Cuáles son las claves para que el formato siga manteniéndose como una de las marcas más emblemáticas de TVE?

Pienso que las claves han sido seguir informando con rigor, con mucho hincapié en la información veraz y reportajes bien hecho y con un equipo que se vuelcan cada día en un directo. El público también ya nos conoce y les gusta pasar ese ratito antes de comer... Bueno, son muchas cosas. Tampoco tengo la varita mágica, pero creo que ha sido un compendio de cosas que ha hecho que día a día sigamos.

'Corazón' vuelve a una franja muy complicada para TVE, pero cuenta con la ventaja de que es un formato muy reconocido por el público. ¿Qué expectativas hay en cuanto a las audiencias y qué respuesta esperáis del público?

Sobre todo estamos ilusionados por ir recuperando día a día, mes a mes, a todos aquellos que vieron desde hace un año y medio cómo poco a poco 'Corazón' desaparecía. Empezamos con la pandemia, luego nos quedamos en el fin de semana. Ahora la ilusión es recuperar a ese público con la mejor crónica social, cerca del espectador y en directo... Vamos a ver lo que pasa.

En fin de semana os enfrentáis a 'Socialité', que también aborda el mundo del corazón pero desde otra perspectiva. ¿Cómo lleváis esa rivalidad? ¿Esa competencia os sirve para seguir mejorando?

Somos dos formatos que hablamos de crónica social, pero con personajes y contenidos distintos. Hasta ahora el formato de fin de semana se ha seguido haciéndose. Así que vamos a seguir retroalimentándonos de entre semana a fin de semana. También creo que 'Socialité' se centra más en el personaje ya ubicado en los realitys de su cadena y nosotros hacemos otros, pero bueno, hay sitio para todos. Que el espectador elija lo que le apetece ver.

¿A qué personaje de la crónica social te gustaría poder entrevistar en el plató de 'Corazón'?

Me gustarían muchos como Antonio Banderas. Yo soy muy melómana. Del ámbito de la música, también entrevistaría a muchísimos músicos y solitas. A deportistas también me gustaría. Quizás no sean tanto de crónica social pero creo que tienen muchas cosas que compartir y que aportan también. Muchas veces la vida personal y profesional se van unificando. Por eso muchos rostros conocidos nos abren las puertas de su día a día.

¿Qué consideras que aporta 'Corazón' a una televisión pública como TVE?

Creo que aporta entretenimiento, crónica social, información y mucha variedad dentro de una visión muy distinta de lo que sucede a nivel artístico, cultural, de rostros conocidos o de las familias reales. Además, con este enfoque que le quieren dar para ahondar más en el mundo de la moda o del cine, me apetece mucho.

Más allá de 'Corazón', repites un año más como presentadora de las Campanadas. ¿Cómo afrontas esa noche? Este año volverás a estar acompañada por Ana Obregón...

Creo que ningún presentador ha hecho esto nunca y estoy muy contenta y agradecida. Ya llevo 17 años consecutivos dándolas, más las que hice en ETB. Pienso que estas campanadas son muy especiales también. Creo que todos estamos deseando volver a esa ansiada normalidad de verdad. Esto no se va a producir de la noche a la mañana, y menos con las noticias que estamos conociendo estos días. Además, repito con Ana Obregón, que está muy ilusionada. Ya he grabado la promo de las Campanadas y está muy animada. Es una noche bonita para estar cerca del espectador. TVE es una cadena referente para cambiar de año.

Ibai Llanos y Ramón García también presentarán las Campanadas en Twitch. ¿Qué te pareció la noticia?

Me parece una pareja increíble. Es un parejón. Ibai lleva varios años dándolas y de Ramón, ¿qué te voy a decir? Le quiero un montón. Así que fenomenal.