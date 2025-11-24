Córdoba encenderá este año la Navidad el próximo 2 de diciembre

El Ayuntamiento de Córdoba ha decidido este año adelantar el encendido del alumbrado navideño. El concejal de Festejos y Tradiciones Populares, Julián Urbano, ha presentado este lunes el programa de actividades navideño y el cartel de Córdoba es Navidad. Urbano ha destacado que la programación de este año es "la más ambiciosa" de la historia de la ciudad.

Más de 400 actividades formarán parte del programa de Córdoba, que dará comienzo el martes 2 de diciembre (dos días antes que el año pasado) a las 17 horas, con la inauguración del belén municipal instalado en el Oratorio de San Felipe Neri hasta que a las 18.30 horas se encenderá alumbrado y el espectáculo de luz y sonido en la calle Cruz Conde, con más de un millón de puntos de luz.

A partir de ahí, darán comienzo las actividades, empezando por los Patios en Navidad, que se desarrollarán del 5 al 28 de diciembre, con diversas actuaciones flamencas y zambombas en los fines de semana por las distintas rutas que se han confeccionado. Se trata de un programa que por primera vez tiene unas bases y una dotación económica para los propietarios que participen, dotando de más garantías a los cuidadores de esta fiesta.

A partir de ahí, habrá actividades importantes por toda la ciudad para todos los públicos que se pueden consultar en la web Cordoba es Navidad. Navidad en Palacio (21, 22, 23, 28 y 29 de diciembre a las 17.30 horas) será una serie de cinco espectáculos infantiles que se ofrecerán en Orive, también habrá una gala internacional de magia, actividades en la Puerta del Puente y buzones reales instalados en la ciudad y en las barriadas periféricas. De la mano de la Delegación de Educación, tendrá lugar el concurso de corales infantiles, un concurso escolar de dibujos, rutas en bicicletas por los belenes y la representación de la obra Reina de las Nieves, en el Gran Teatro, el 26 y el 27 de diciembre.

Chiquilandia es otra de las propuestas. "Hemos trabajado duramente para dar un amplio abanico de posibilidades con obras de teatro infantil gratuito a las 12.30 horas todos los días", ha explicado, "también habrá como principal atractivo, un belén infantil a tamaño real que se está acabando de montar en el Vial, un elevador mágico que lleva a la casa de Papá Noel y el Parque de las Mariposas, que se podrá visitar andando en los jardines".

Actividades para mayores

Zambombas en los 14 centros de participación activa del 12 al 29 de diciembre, coros de mayores que empieza con un recorrido en el autobús turístico el 2 de enero. También se celebrará la tradicional comida de Navidad el 16 de diciembre, el Paseo de la Ilusión con la asociación de taxistas ese mismo día para conocer el alumbrado.

Actividades para la familia

Raíces en el pueblo en el Patio de las Campanas, Entre zambombas y farolas en la plaza de Capuchinos los días 13 y 14 de diciembre, La fiesta se hace tradición los días 6, 7, 13 y 14 de diciembre; pasacalles de campanilleros de la provincia, pasacalles de coros en el Centro, el ciclo de teatro La navidad es teatro en las barriadas periféricas; Música clásica navideña en el Palacio de Orive y el Potro, Navidad en la Puerta del Puente con zambombas, danza, actuaciones infantiles el día 25; Coro Gospel en el río.

También está prevista la exhibición del espectáculo de drones el 13 de diciembre, la proyección del videomapping del año pasado La luz de Navidad con tres pases días 19, 20 y 21 diciembre a las 19, 19.30 y 20 horas y el espectáculo de danza aérea Aria el 27 de diciembre en la Plaza de España.

Para cerrar el año, el Ayuntamiento ha organizado la Fiesta de Fin de año con dos pases, infantil y adultos de 10 y 14 horas y de 23 a 2.30 horas, respectivamente.