Rocío Flores ha regresado este viernes a su puesto de trabajo en plena vorágine por la separación de su padre, Antonio David Flores, y Olga Moreno. Antes de que el exguardia civil confirmara oficialmente la ruptura ante los medios, su hija ha hablado en 'El programa de Ana Rosa' y ha terminado derrumbándose.

"Me veo sometida a una presión constante y al final exploto", ha comenzado diciendo al borde del llanto. Pese a la insistencia de Joaquín Prat, Rocío se ha negado a responder a las preguntas relacionadas con la mediática separación de su padre: "No tengo que pronunciarme sobre nada. No soy la protagonista de la historia, respeto las decisiones que ellos tomen".

La exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que lo está "pasando mal" y que su familia no atraviesa por su mejor momento: "No lo lleva siendo desde hace un año, no es cosa de nueve días". "Lo único que sé es que ante todo somos una familia. Independientemente de lo que pase con un matrimonio, somos una familia y lo vamos a seguir siendo", ha añadido.

En esos momentos, Antonio David atendía a los medios de comunicación y confirmaba de esta forma la noticia: "Si todo esto ha sido hecho con el objetivo destruir a un matrimonio, lo han conseguido. Pero no van a destruir una familia". "Se ha señalado a una persona, una compañera periodista, sin ningún tipo de prueba, diciendo que ha sido el detonante de mi separación, lo cual es absolutamente falso", ha añadido.

Después de que 'El programa de Ana Rosa' emitiera estas declaraciones, Rocío Flores se ha derrumbado en plató. "Solo voy a decir una cosa y no digo nada más. Se ha especulado de si hablaba o no hablaba por dinero. Pues ahí lo tenéis, gratis. Que quede claro", ha dicho entre lágrimas.