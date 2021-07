El restaurante de 'First Dates' es un lugar en el que muchos de sus comensales pueden dejan sin palabras a sus respectivas citas con sus diversas historias personales. Este es el caso de María, una pastelera menorquina de 50 años, que dejó boquiabierto a Jordi, el chico con el que cenó tras hacerle la siguiente revelación sobre su último matrimonio a lo largo de su cita: "Nos casamos 21 horas antes de morirse, aunque llevábamos conviviendo años".

"Me he casado dos veces, cuando no fluye, no fluye como me pasó con mi última pareja. Es verdad que acababa de salir de una relación en la que murió mi marido de un cáncer en mis brazos. Quedé muy marcada en ese aspecto", aseguró María a lo largo de la visita al restaurante del espacio de Cuatro.

Posteriormente, María le contó a Jordi que la ilusión de su marido era contraer matrimonio con ella, deseo que cumplieron antes de que llegase este fatídico momento: "Fue como diciéndome que ya se podía morir, y a las 21 horas lo hizo. Fueron 9 meses de cáncer, se murió en enero de 2017, tenía 45 años y se murió feliz".

"Me ha dejado tanta fuerza tanto física como moral, como espiritual... Es como si lo llevase dentro, se murió en mis brazos, pero se metió dentro de mí", aseguró María en uno de los totales que realizó delante de las cámaras de 'First Dates.

Dejando aparte este asunto, lo cierto es que ambos tuvieron tan buena conexión que se dieron una segunda cita en 'La decisión final'. "Cualquiera dice que no ahora. Sí que volvería a quedar porque es una tía cojonuda", explicó Jordi antes de marcharse del restaurante de 'First Dates'.