El pasado viernes, Kiko Rivera se sentaba en el 'Deluxe' para contar sus dramas familiares, aunque terminó teniendo un duro enfrentamiento con su prima Anabel Pantoja. Esto último ha provocado que le lluevan las críticas al hijo de Isabel Pantoja, algo que a él no le ha sentado muy bien y que le ha llevado a tomar la decisión de abandonar las redes por un tiempo.

"Querida familia virtual, voy a desaparecer de las redes sociales un tiempo. Lo que viví ayer fue lamentable. Voy a centrar mis fuerzas en la música y en recuperarme porque no estoy al 100%, mentalmente hablando. Ayer me sentí incómodo porque no sabía que iba a suceder eso. Si los míos, los que me quieren, en algún momento se sintieron mal, les pido disculpas. Si no les gustaron las cosas que dije... Pero así es la vida y no siempre es de color de rosa", escribía Rivera en un post de Instagram.

A pesar de todo, ha asegurado que volverá pronto, pero que necesita un tiempo de desconexión. Toda esta polémica viene acompañada además de la noticia de que Kiko había ratificado la denuncias contra su tío Agustín, lo que lo aleja aún más de su familia materna y complica una posible reconciliación con su madre.