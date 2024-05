¡Votaciones cerradas! El concurso que determinará cuál es, nada más y nada menos que el mejor bocadillo de España, ya ha elegido a sus finalistas, entre los que hay un representante de Córdoba, concretamente del barrio de Fátima: La Nera 3.0, de Il Mordisquito 2. Ahora, participará en una cata a ciegas junto a los otros quince finalistas para coronarse como el mejor bocadillo del país.

¿Cómo se elige al mejor bocadillo de España?

La primera edición del Campeonato de España de Bocatas ha contado con 127 propuestas de otros tantos establecimientos distribuidos a lo largo de la geografía española. Para determinar a los finalistas, los clientes debían votar en la página web del certamen a su favorito, valorando diferentes aspectos como la calidad del pan y la combinación de ingredientes. Los 16 más votados han sido seleccionados como finalistas y, para determinar el ganador, se celebrará el 4 de junio en Oviedo una cata a ciegas con críticos profesionales del mundo gastronómico, como influencers, cocineros, foodies o periodistas.

El vencedor, no solo tendrá el honor de ser nombrado 'Mejor bocata de España', también recibirá un premio económico.

Un cordobés en la final

Entre los aspirantes se encontraban tres bocadillos de Córdoba: El Picantón Extra (de El Picantón), Mirando pa Cuenca (de El Pan del Gordito) y La Nera 3.0 (de Il Mordisquito 2), finalmente ha sido este último el que se ha colado entre los 16 mejores.

La propuesta de Il Mordisquito 2, ubicado en el barrio de Fátima, lleva cerdo ibérico, ensalada de col, zanahorias, manzana granny smith y salsa de yogurt, queso fontal, pulled pork hecho con carrillada ibérica de Los Pedroches y gel de naranja.

El propietario del establecimiento, y dueño de Il Mordisquito 1, el italiano Matía Palmieri, señala que el bocadillo ha sido creado expresamente y tras un intenso estudio para el concurso. Ha sido tras una cuidadosa selección de ingredientes que "fusionan sobre una base de pan italiano, ingredientes de Córdoba como la carrillada ibérica de Los Pedroches o las naranjas de Palma del Río". Y es que, este italiano, que se muestra muy orgulloso de su creación y del resultado que está cosechando, aspira a que en sus locales "la gente pruebe cocina diferente". Aunque siempre teniendo clara la fusión de ambos países del Mediterráneo, empleando ingredientes como provola fresca o los friarielli.

En la web del certamen se detalla el proceso de elaboración, que comienza con "pan amasado a mano untado con crema de pimiento rojo asado a la leña". Posteriormente se le incorpora la ensalada para agregar también el queso. El bocadillo se remata con el pulled pork con carrillada ibérica preparado "antaño,a fuego lento y con verduras frescas y un delicioso y fresco gel de naranja". Por último se le añade un coral de agua de rúcula y verduras encurtidas. Su precio es de 12,90 euros.

Sobre Il Mordisquito

Palmieri llegó a Córdoba hace una década. Fue aquí donde tuvo su primer contacto con la hostelería, al comenzar a trabajar en una pizzería de la ciudad. "Ahí me di cuenta de que me apasionaba la pizza y la comida italiana", señala. Su amor fue tal que poco después se atrevió a abrir su primer restaurante de comida italiana "pero me di cuenta de que tenía mucho que aprender, y terminé traspasando el local". Hace tres años volvió con ánimos y conocimientos renovados para crear Il Mordisquito 1, una pizzería en pleno corazón de Fátima.

El negocio prosperó y ha recibido diferentes premios, situándolo entre las mejores de Córdoba. En 2023 decidió dar el salto a los bocadillos con Il Mordisquito 2, "nos dimos cuenta de la popularidad del bocadillo italiano, que es muy diferente al de aquí", señala. En este local, situado justo en frente del primero, no solo se ofrecen los clásicos de España, también paninis de pan otto, que destaca por la gran presencia del centeno en su masa. Su éxito le llevó a preparar la mencionada propuesta que ahora, se ha colado entre las 16 mejores del país.