El cocinero David Muñoz, chef del DiverXo con tres estrellas Michelin, ha repasado este viernes en San Sebastián el cúmulo de incidencias que ha logrado superar de una forma "disruptiva" desde que se declaró la pandemia de coronavirus y que ahora le han llevado "renovar sus votos" con su restaurante madrileño.

"Llevaba años pensando en cuál sería el último año de DiverXo y ahora estoy pensando que le quedan por lo menos diez años mínimo", ha dicho Muñoz, durante la quinta sesión del congreso "Diálogos de Cocina", organizado por el Basque Culinary Center (BCC) y Eurotoques, cuyo presidente, Andoni Luis Aduriz, también ha participado en la sesión.

"Ahora siento que se ha abierto un nuevo ciclo para mi equipo y para mí y creo que ese ciclo tiene que ver con haber empezado a hacer cosas diferentes que antes no nos habíamos planteado", ha explicado el chef, que reabrió DiverXo el pasado noviembre tras haber permanecido cerrado por las restricciones motivadas por la covid-19.

Meses antes, en agosto, el local había sufrido un pequeño incendio que también le obligó a cerrar unos días y, aunque retomó su actividad en septiembre, tuvo que volver a clausurarlo por algunos casos positivos de covid en su personal. Una situación que, según ha admitido, le llevó a tener "dudas" sobre si realmente volvería a ser capaz de "llenar con tanta antelación" como hacía antes, pero que ahora han quedado resueltas tras comprobar que el restaurante completa sus reservas "incluso con más rapidez que antes del confinamiento".

"Esto significa que llevamos haciendo los deberes mucho tiempo y bien hechos. Los hemos hecho durante los últimos catorce años, pero creo que el último año hemos hecho todavía más deberes y hemos logrado ampliar nuestras miras, la forma que tenemos de llegar a la gente y hemos logrado algo que no me había planteado nunca: hemos empezado a llegar a un tipo de público al que antes no llegábamos y esto me parece absolutamente maravilloso", ha subrayado.

"Me dices hace un año que iba a hacer una marca como GoXo para hacer comida a domicilio y era algo que ni me planteaba, ni me apetecía ni tenía en el horizonte y, sin embargo, a día de hoy, me fascina y me divierte muchísimo", ha asegurado.

"Todas las cosas que estamos haciendo este año me han hecho coger con más ganas el mundo que tiene que ver con DiverXo", ha precisado Muñoz, quien apuesta por "diversificar, cocinar más cosas, llegar a más gente" y quitarse "un poco el corsé de un tres estrellas que pretende sorprender al mundo". "Eso sigue estando ahí, pero el resto me ha hecho afrontarlo con más ilusión", ha comentado.

Ha afirmado, en este sentido, que el éxito de un cocinero pasa por "hacer que la gente quiera comprar y comer lo que hace porque le gusta lo que hace", aunque también es necesario ser "perseverante". "Es verdad que momentos de desasosiego en los que parece que es imposible seguir avanzando hay siempre. Yo en mayo me veía sin alternativa y sin salida y, un año casi después, de repente me siento más emprendedor que nunca, más libre que nunca, mejor cocinero que nunca y con sueños renovados", ha proclamado.

Un sentimiento para el que se precisa "actitud y poder mental" para ver cómo "enfocar" los problemas y "cómo eres capaz de sobreponerte a las circunstancias", ha remarcado un Muñoz que en la actualidad se siente "mucho más reforzado y haciendo muchas más cosas que un año antes". "Mi solución al día a día pasa por intentar romper barreras, imaginar y reimaginar lo que nunca nadie ha imaginado. Esta es la forma en la que yo entiendo la cocina y en la que entiendo mi vida", ha concluido.