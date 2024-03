El esperado enfrentamiento entre Godzilla y King Kong llega a la cartelera de Semana Santa, que adelanta sus estrenos al miércoles, junto a Lea Seydoux en 'The beast' (La Bestia) de Bertrand Bonello, la comedia argentina 'Puan' y dos filmes musicales: sobre Milli Vanilli y sobre Nickelback.

'Godzilla y King Kong: el nuevo imperio'

Llega el combate entre los dos titanes del MonsterVerse de Legendary Pictures y Warner Bros: por un lado, Godzilla, ya convertido en rey de los monstruos, y por el otro, un King Kong erigido en defensor de isla Calavera. El director Adam Wingard se pone al mando de esta cuarta entrega de la saga después de 'Godzilla' (2014), 'Kong: la isla Calavera' (2017) y 'Godzilla: rey de los monstruos' (2019), con un reparto encabezado por Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y Dan Stevens.

'La bestia en la jungla'

Tomando como punto de partida la novela 'La bestia en la jungla' de Henry James, el director francés Bertrand Bonello confecciona un drama futurista sobre el miedo al amor, con Léa Seydoux y George MacKay como protagonistas. La trama principal de 'The beast' se sitúa en el año 2044, un futuro cercano en el que la inteligencia artificial se ha impuesto y las emociones humanas se consideran una amenaza. Para deshacerse de ellas, Gabrielle debe someterse a un acto de "purificación de ADN" que le hará viajar a sus vidas pasadas, en 1910 y en 2014.

'Puan'

Leonardo Sbaraglia y Marcelo Subiotto encarnan las rivalidades del mundo académico argentino en 'Puan', una comedia filosófica y comprometida con un mensaje de defensa de la educación pública en tiempos turbulentos para Argentina. Escrita y dirigida por María Alché y Benjamin Naishat, la película narra el duelo entre un veterano y algo anticuado profesor de filosofía (Subiotto) y un carismático y seductor colega recién regresado de Europa (Sbaraglia) que se disputan la cátedra de la Universidad de Buenos Aires que acaba de quedar vacante.

'Milli Vanilli: girl you know it's true'

Fab Morvan, uno de los miembros del dúo Milli Vanilli, cuenta su versión de la historia del grupo que a finales de los 80 vendió millones de álbumes y ganó un Grammy, antes de destaparse que no eran ellos quienes cantaban y ser condenados al ostracismo. 'Milli Vanilli: girl you know it's true' es un filme que recrea el escándalo y en el que este artista francés reconoce su parte de responsabilidad, pero matiza unos hechos que contaron con el impulso y connivencia de grandes nombres de la industria.

'Las cosas sencillas'

La nueva película de Eric Besnard, protagonizada por Lambert Wilson y Grégory Gadebois, es una historia de amistad entre dos personas que provienen de realidades distintas, con temperamentos opuestos pero que, por las circunstancias, acaban tendiendo puentes. Vincent es un famoso empresario de éxito que sufre una avería de su coche deportivo en una carretera de montaña. Pierre, que vive apartado del mundo moderno en medio de la naturaleza, acude en su ayuda y le ofrece su hospitalidad.

'Un rey supermono'

Película estadounidense de animación en la que el futuro del cielo y la tierra depende del destino de un inocente y desinhibido dios mono, Chispa, que debe aprender a utilizar sus habilidades de superhéroe para enfrentarse a poderosas fuerzas demoníacas. 'Un rey supermono' está basada en el clásico libro 'Viaje al oeste' de Wu Cheng’en, que inspiró la serie 'Dragon ball'.

'Hate to love: Nickelback'

Conscientes de que despiertan tanto amor como odio, los rockeros canadiense Nickelback cuentan su historia en el documental 'Hate to love: Nickelback', dirigido por Leigh Brooks, que ha grabado durante seis años a la banda liderada por Mike Kroeger. Responsables de éxitos como 'How you remind me' y 'Rockstar', Nickelback acumulan nueve nominaciones a los premios Grammy, han vendido más de 50 millones de copias de sus discos y ostentan el título de la segunda banda extranjera que más discos despachó en EE.UU. en la primera década del siglo XXI.