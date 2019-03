Los servicios mínimos del 8-M serán los mismos que en una huelga general

A un día de la convocatoria de huelga general feminista convocada por segundo año consecutivo por las organizaciones sindicales, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía informaron ayer de los servicios mínimos negociados para el 8 de marzo. A diferencia de otras convocatorias similares, en esta ocasión los sindicatos han convocado indistintamente en los diferentes sectores paros de dos horas y de jornada completa, de forma que serán los trabajadores que quieran secundarla quienes decidan qué formato realizar. Esta modalidad mixta de convocatoria dificulta aún más la previsión de expectativas de seguimiento, si bien los sindicatos confían en que, al igual que el año pasado, el paro de la actividad sea visible durante todo el día y que miles de personas se sumen a las protestas. Todas las organizaciones recuerdan que aunque se trate de una huelga con el apellido feminista, está abierta a que la secunden hombres y mujeres, si bien se espera que sean ellas quienes la respalden de forma mayoritaria. Pese a ello, los servicios mínimos previstos son equivalentes a los de una jornada de huelga general convencional.

Así, en el ámbito de la enseñanza, el comité de huelga definió como servicios mínimos de cara al 8 de marzo «la presencia de un miembro del equipo directivo en los centros públicos de enseñanza no universitaria de la Consejería de Educación y Deporte». Por su parte, fuentes de la Consejería de Presidencia informaron ayer de que cada consejería ha fijado los servicios mínimos y que serán equivalentes a los del año pasado, cuando en Salud se estableció equipararlos a los de un día festivo, de forma que en Atención Primaria funcionaron como poco al 40% y se mantuvieron las operaciones urgentes, así como el 100% de los diagnósticos que atiendan a solicitudes de carácter urgente. También se prevé que, al igual que el año pasado, haya una persona de vigilancia y portería en todos los edificios dependientes de Cultura.

Por su parte, en el Ayuntamiento, el delegado de Personal, David Luque, informó de que mañana se garantizará que haya al menos 17 trabajadores en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, con 10 bomberos, 1 telefonista, 4 conductores y 2 mandos. En la Delegación de Infraestructuras deberán trabajar un vigilante de las naves como mínimo en cada turno y un vigilante en Tejavana. Del mismo modo, se garantiza que haya dos cuidadores trabajando el viernes en el zoológico y una persona en los colegios. En cuanto a la Delegación de Hacienda, Gestión y Administración Pública, deberán atender el servicio al menos un informador o gestor y un operador.

Por otro lado, los cargos públicos, al igual que las Fuerzas de Seguridad del Estado, como la Policía Local, Nacional, Guardia Civil, o militares y el personal de Administración y Justicia, no tienen reconocido derecho a huelga. Los 17 diputados de Andalucía Adelante, igual que los concejales de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, han anunciado su intención de sumarse a la huelga, si bien lo que podrán hacer es unirse a las movilizaciones. El sueldo no se les detraerá, por lo que unos y otros han anunciado su intención de donar el sueldo a una causa relacionada con la igualdad. Por su parte, el PP dio ayer marcha atrás y anunció que ya no irá a la manifestación del 8-M porque la ve «politizada».

Las profesionales de la comunicación de Córdoba participarán en los actos convocados en el Día de la Mujer para mostrar su rechazo a la violencia contra las mujeres, exigir igualdad y defender un periodismo digno y feminista, además de representación paritaria en los medios de comunicación, ya que también sufren el techo de cristal.