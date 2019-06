Luis Moreno acaba con 36 años de gobierno del PSOE y da la alcaldía al PP

Baena vivió ayer una jornada histórica en la que por primera vez el PP alcanza la Alcaldía tras 36 años de gobierno socialista. Cristina Piernagorda es la nueva alcaldesa tras firmar un pacto de gobierno con Ciudadanos, en el que se reparten la Alcaldía dos años cada uno, y los votos de los dos concejales de Iporba, partido independiente encabezado por el exdirigente socialista Luis Moreno. El que fuera alcalde de Baena desde 1995 hasta 2011 y senador no entregó el bastón a la nueva alcaldesa y en su lugar lo hizo el secretario. Moreno reconoció durante su intervención que era «difícil» explicar su posición. Tras volver a la vida política, afirmó que no renuncia a volver al PSOE «porque soy un socialdemócrata convencido». Comentó que estos días ha mantenido conversaciones para un gobierno de izquierdas, «pero no se han dado las condiciones». Por ello, asegura que Iporba ha cumplido y ha propiciado el cambio en Baena y mostró su intención de colaborar con la gobernabilidad de Baena «si no se inicia con los errores que usteden han comenzado», y les señaló que cuando hagan otro pacto no olviden «nunca» que un pacto de gobierno no se puede hacer si no hay mayoría, «con Iporba y conmigo no hay trágala posible, no por soberbia, sino por dignidad». Ramón Martín, candidato de Cs y próximo teniente alcalde, afirmó que «no venimos a castigar a nadie», porque van a gobernar para todos. «No queremos mirar atrás, ni debemos perder el tiempo en juzgar», y ahora hay que «trabajar para el futuro de Baena y Albendín».

David Bazuelo, candidato de IU, habló de la nueva situación política «complicada» porque no puede gobernar nadie solo, «los vecinos nos han pedido que dialoguemos». Destacó que tras las elecciones los votos de izquierdas siguen siendo mayoría en Baena, pero «el interés personal ha prevalecido sobre el colectivo».

Javier Vacas, portavoz del PP, dijo que el tiempo del diálogo «comienza a partir de hoy» y pidió estabilidad para este nuevo gobierno.

Jesús Rojano, exalcalde y ahora portavoz del PSOE, pidió disculpas por los errores cometidos, pero Baena «tenía que hacer cambios que no eran populares». Ofreció a la nueva alcaldesa la colaboración del PSOE y, en clara alusión a Moreno, dijo que el candidato del PSOE lo pone el partido, que «no se somete al chantaje de nadie» y que «al PSOE se le trata con la dignidad que merece».

La nueva alcaldesa, Cristina Piernagorda, dijo que es un momento crucial de la historia de Baena y que a partir de ahora muchas cosas «no pueden ser como antes». Pidió a la Corporación que dejen los enfrentamientos, «pongámonos a trabajar y dialogar en beneficio de Baena». Uno de los grandes retos como alcaldesa es el empleo, «en el que voy a poner gran empeño», y mandó un mensaje de esperanza a los jóvenes, «la piedra angular sobre la que debemos construir la sociedad y merecéis oportunidades».