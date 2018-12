Seis de cada 10 españoles que compran 'on line' lo hacen a través del móvil

El 63% de los compradores 'on line' utilizan el móvil para realizar las compras. El número de consumidores españoles que afirman haber realizado compras a través de sus dispositivos móviles ha crecido en 38 puntos porcentuales en los últimos cuatro años (25% en el 2014, frente al 63% de este año). El ocio, con un 53% de compradores, el turismo, con un 46%, y moda, con un 45% de compradores, son los sectores de referencia en lo que respecta a la compra a través de dispositivos móviles ('smartphone' y tableta) en este 2018. Estas son algunas de las conclusiones del estudio 'M-commerce: la (R)evolución de la tienda online', dado este miércoles por Cetelem España, grupo BNP Paribas, en base a una amplia encuesta entre sus clientes. Los datos ofrecen información sobre las compras realizadas en internet a lo largo de este año, sobre tendencias en el comercio electrónico, y un análisis en profundidad en nueve sectores de la distribución.

Los encuestados en el estudio gastaron una media de 1.903 euros en un año, lo que supone un ligero descenso del 3% respecto de lo destinado el año anterior (1.954). No obstante, el gasto total en compras 'on line' sigue al alza debido a la incorporación de nuevos consumidores en todos los sectores analizados, por tanto, se desprende de estos datos que existen más compras pero con un importe medio ligeramente inferior. Los aspectos más positivos de la compra 'on line' según los encuestados son, al igual que el año anterior, el poder realizar la compra desde casa (61%), comprar a cualquier hora del día (39%), y evitar los desplazamientos (28%).

España es uno de los países con mayor penetración de 'smartphone' por habitante, y el móvil es el dispositivo más utilizado para acceder a internet en nuestro país. El porcentaje de encuestados que declara haber realizado compras a través del móvil aumenta en todos los sectores analizados en esta encuesta. Las entradas de cine o espectáculos, música o libros son uno de los rubros con más peso en las compras a través del móvil, que con un 53% de menciones se sitúan en primer lugar. A este segmento lo sigue el sector los viajes con un 46% de menciones. En tercer y cuarto lugar están respectivamente las compras de moda (45%) y calzado (37%), ambas con incrementos de un punto porcentual respecto al año anterior. Llama la atención que incluso los dispositivos móviles y accesorios se compran a través del propio móvil: el 35% ha realizado alguna compra en este sentido durante el 2018, lo cual supone un incremento de seis puntos porcentuales respecto del año anterior.

Como dato complementario, el 77% de los encuestados alude a "la rapidez" como el factor más positivo a la hora de realizar sus compras a través del dispositivo móvil; el poder comprar a cualquier hora es también una clara ventaja para el 67% de los usuarios encuestados.