Muere Karl Lagerfeld, el 'káiser de la moda', a los 85 años

Otro de los grandes que se va. El mundo de la moda y Chanel están de luto y con él muchas de las mujeres a las que vistió durante décadas, empezando por su idolatrada Carolina de Mónaco y acabando por su célebre gata, Chupette.

El kaiser de la moda, Karld Lagerfeld ha fallecido. Tenía 85 años y había seguido fiel el estilo que un día Coco Chanel se encargó de implantar. El lunes fue hospitalizado de urgencias en París. Mucho se ha especulado sobre su estado de salud después de su sonada ausencia en el último desfile de alta cultura de Chanel en el Gran Palais hace unas semanas. Jamás hacía faltado a esa cita.

lemán de nacimiento, Karl no quería hablar de la palabra jubilación o retirada. "No me veo como un viejo mirando obras. Me queda mucho por hacer", aseguraba en un libro que recogía sus célebres, y cortantes frases. Llevaba 35 años al frente de la casa Chanel a un ritmo endiablado de varias colecciones al año. Y además diseñaba también para la firma italiana Fendi.

Su equipo ha cerrado filas en su entorno y lo último que sabíamos es que se había aliado con la editora y estilista Carine Roitfeld para lanzar en septiembre una colaboración en la que la propia Carine elegiría sus diseños preferidos de la colección otoño-invierno 2019/2020.