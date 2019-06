Indignación por una profesora que tiene que dejar su trabajo porque gana más en un supermercado

Vanesa fue a despedirse de la profesora de su hija en la escuela infantil. Solo pretendía desearle un feliz verano y que disfrutara para volver a verse en septiembre. Pero, para su sorpresa, se encontró con que ya no volvería allí. La falta de ingresos en esa profesión y la búsqueda de la estabilidad hacía que tuviera que replantearse su futuro.

En un hilo viral en las redes sociales, esta tuitera explicaba cómo la profesora recibía un salario de 880 euros que tenía que complementar con otro trabajo en supermercados.

Entre lágrimas y con un disgusto inconsolable, me confesó que no le queda más remedio que dejar el trabajo. Recibe un salario de 880 euros netos al mes (837€ base + 43€ de complemento). Para sobrevivir, lo complementa con varias horas cada tarde en una cadena de supermercados. — Vanesa de Lucio (@vanesadelucio) 22 de junio de 2019

La cuestión es que dicho supermercado le ha ofrecido una jornada completa, en lugar de las horas que hacía, y ha hecho que esta mujer tenga que elegir entre su vocación o la estabilidad.

El supermercado le ha ofrecido un puesto a jornada completa… y tras mucho pensarlo, lo ha aceptado. No seguirá el curso que viene. Allí le pagarán 1.320€. Renuncia a su vocación, a lo que le gusta y a lo que hace de maravilla porque, literalmente, no puede vivir de su trabajo. — Vanesa de Lucio (@vanesadelucio) 22 de junio de 2019

Vanesa lamenta que esto suceda y resalta la labor que hacen las educadoras infantiles. "Quien tenga hijos o nietos sabe de sobra su labor. Quienes no, deben saber que no son cuidadoras. Que tienen una programación, se dejan la piel, se llevan material desde casa, nos dejan informes de todo lo que aprenden. Enseñan, imparten inglés, limpian, trabajan la motricidad, alimentan, fomentan su autonomía y curiosidad, secan lágrimas, apoyan, cantan, consuelan HACEN DE TODO", dice.

…y lo hacen desde que entran por la puerta a las 07:00 de la mañana para dar desayunos, y siguen con la misma sonrisa cuando llegas a las 17:00 y están con la merienda. La espalda molida de agacharte y coger todos los días varias veces a 14 críos. Se curran lo indecible. — Vanesa de Lucio (@vanesadelucio) 22 de junio de 2019

Era una decisión que llevaba todo el curso pensándolo, pero al entrar en el aula posponía su decisión. Probó una excedencia de dos meses en el supermercado para ver si podía sobrevivir con el sueldo de la escuela. Imposible.

“Si solo fuera un poquito más de dinero…” se lamentaba. Y no sé si me encogía más el corazón que se tenga que marchar o que hayamos llegado a semejante nivel de resignación. — Vanesa de Lucio (@vanesadelucio) 22 de junio de 2019

El relato ha sido compartido y comentado por miles de personas en Twitter, la mayoría de acuerdo con la pérdida que supone dejar ir a profesionales que quedan fuera del sistema.

Llevo desde ayer sin quitármelo de la cabeza. Sus lágrimas. Su inconsolable tristeza. Su decisión obligada. Mi hija perderá a una profesional preparada, que estudió y se formó para serlo. A la que los niños adoran. A la que el sistema no valora. — Vanesa de Lucio (@vanesadelucio) 22 de junio de 2019

"Con 880 euros no puede llenar el depósito, comer o pagar el alquiler. No se puede sobrevivir. Aspirar a comprarse un piso, irse de vacaciones? Se me cae el puto alma a los pies. Se me ocurren pocas profesiones donde haya tanta responsabilidad y tan poco reconocimiento", lamenta.

Como no le he pedido permiso para contarlo, ni hablo por ella ni doy su nombre... Solo quiero denunciar una situación que me parece INTOLERABLE. Desahogarme. No puedo tener más rabia y más tristeza. — Vanesa de Lucio (@vanesadelucio) 22 de junio de 2019