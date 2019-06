Explota tras tres años esperando una ayuda por dependencia de su madre con Alzheimer

Juan José Cortés, diputado del PP por Huelva, ha declarado en el Congreso que percibe una pensión por incapacidad permanente absoluta, una petición que ha despertado todo tipo de comentarios y críticas que ha anunciado que denunciará. Entre ellos, el cuestionamiento de quienes con una clara dependencia tienen serias dificultades para cuestiones económicas básicas.

En su declaración, Cortés muestra como ingreso de 2018 los 25.780,02 euros por esta pensión. Tras declarar que tiene 16,65 euros en su cuenta corriente, dos locales en Huelva y tres vehículos, el Congreso debe decidir su caso y manifestar si es compatible esta pensión con su salario de diputado.

A raíz de esta información, Soledad explotaba en Twitter. Hija de una mujer con Alzheimer, narraba la realidad cuando se necesita una ayuda económica por dependencia total pero pese a la Ley de Dependencia llevan años de espera.

La situación en su casa es complicada: su madre con Alzheimer y ella tres años en paro para poder cuidarla por no recibir esa ayuda. Con mucha desesperación.

Yo llevo 3 años en paro, dedicándome en exclusiva a sus cuidados, padezco depresión y no cobro absolutamente nada. Me duelen las manos de llamar a puertas pidiendo ayudas y en ningún sitio me dan ninguna respuesta.

Así que con los datos publicados y su experiencia personal, Soledad se pregunta el porqué de esa paga a Cortés.

Esto no interesa a nadie, pero a mí me duele el alma al verla cada día peor y me mata la impotencia por no poder hacer nada, mientras leo cosas como esa y mientras veo que nuestros representantes instituciones miran para otro lado.