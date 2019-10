El tercer nacimiento de José Carlos Jiménez

Hoy se ha conocido una bonita historia en el pabellón Vista Alegre, con motivo del Día Europeo de Concienciación ante la Parada Cardiaca, en el que casi 2.000 escolares cordobeses han recibido formación sobre la importancia de conocer las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica (RCP) para salvar vidas.

Este feliz relato tiene como protagonista a José Carlos Jiménez, que puede decir que ya ha nacido tres veces. La primera hace 58 años, la segunda cuando recibió un trasplante de corazón en el hospital Reina Sofía hace una década y la tercera cuando se sobrepuso a una parada cardiaca este verano.

José Carlos, que ha sido deportista de toda la vida y que pese al trasplante continuaba con esta práctica, había terminado junto a su mujer de hacer algunos ejercicios en máquinas el 29 de julio de este año en el centro deportivo Forus Córdoba, de la avenida Manolete.

Entraron cada uno en su vestuario y sin recordar lo que pasó, solo lo que le han contado después, José Carlos se desvaneció y se quedó sin pulso. Un chico que había en el vestuario le sacó la lengua, con la suerte de que el fisioterapeuta de este centro, Pedro Jesús Gómez, junto con otro profesional del gimnasio, empezaron a realizarse las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), y pasados unos minutos, para cuando llegó la ambulancia que se había solicitado al 061 José Carlos ya tenía de nuevo pulso.

“Trasladado después al Reina Sofía, allí me implantaron un desfibrilador automático, por si sufro un nuevo episodio de este tipo que no me vuelva a pasar esto. Me salvaron la vida. No tengo palabras suficientes de agradecimiento", contó José Carlos.

"La primera actuación la efectuó Pedro y a partir de ahí llegó la asistencia de Gabriel, el médico del 061, que además calmó mucho a mi mujer. Luego en la UCI del Reina Sofía, con el doctor Chirosa, y finalmente intervinieron los cardiólogos Amador López, José María Arizón, todo un conjunto de profesionales de la sanidad que hacen posible que podamos seguir”, ha narrado José Carlos.

Pedro, el fisioterapeuta que le hizo la RCP a José Carlos, explicó que estaba impartiendo una clase en el centro deportivo cuando le avisaron de lo que había pasado. Al ver a Juan Carlos se dio cuenta que la primera intervención iniciada por otra persona no era la adecuada porque el paciente no tenía pulso. Le hicimos la reanimación y cuando llegó el 061 continuaron con la reanimación.

Pedro resaltó que durante su carrera se recibe formación de primeros auxilios y RCP, aunque reconoce que “con la subida de adrenalina primero no se piensa sino que se actúa, pero se hizo todo correctamente”.

El alcalde y otras autoridades observan uno de los ejercicios. Foto: A.J. GONZÁLEZ

En esta actividad, el director de Forus Córdoba, Javier Núñez, fue distinguido por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, en nombre de los profesionales y usuarios que fueron los primeros intervinientes en la RCP practicada a José Carlos Jiménez.

El director de EPES en Córdoba, Antonio Mantero, indicó que cuando llegaron los equipos de emergencias le aplicaron ventilación mecánica al paciente y le administraron la medicación necesaria, permitiendo así que los afectados fueran trasladados a los hospitales de referencia.

Los pasos que hay que seguir ante una parada

La actividad formativa de hoy ha sido organizada por las delegaciones de Salud y Educación de la Junta, junto a la delegación municipal de Educación del Ayuntamiento, con la coordinación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), por séptimo año consecutivo.

Durante las sesiones formativas, los asistentes pusieron en práctica los consejos y recomendaciones de los profesionales sanitarios para realizar reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes o pacientes simulados, al tiempo que aprendieron la secuencia de actuaciones que determinan un aumento de supervivencia tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, lo que se ha llamado cadena de supervivencia.

Esta cadena consta de cuatro pasos. Primero, hay que alertar con rapidez al servicio de emergencias sanitarias, llamando al 061, para posteriormente comenzar con las maniobras de RCP de forma eficaz y hasta que llegue el equipo sanitario que atenderá al paciente. En tercer lugar, se efectuará la desfibrilación precoz y en cuarto lugar, el equipo de emergencias sanitarias llevará a cabo la asistencia y traslado al hospital correspondiente.