El sub 12 internacional de Pozoblanco llega a las finales

Ya están definidas las finales individuales de los Internacionales de Andalucía Sub 12 que se están disputando en Pozoblanco, correspondientes al circuito Tennis Europe Junior Tour.

El sábado a partir de las 19.00 horas se disputarán las finales individuales. Primero entrará en acción la categoría femenina y a continuación, no antes de las 20.30 horas, la final masculina.

La final femenina la disputarán las dos jugadoras españolas, la barcelonesa Alexia González y la malagueña Lorena Solar. González se impuso a la sudafricana Wozuko Mdlulwa por 7-5 y 6-1, en un primer set con muchas alternativas. Solar se impuso a la sueca Isabel Skoog por un doble 6-3.

En la categoría masculina, la final la disputarán el suizo Flynn Richter y el valenciano Pau Lluch. Flynn Richter venció al francés afincado en La Línea Evan Chapuis por 6-4 y 6-0. En la otra semifinal, el valenciano Pau Lluch se impuso al rumano David Daraban, en un partido muy intenso que se resolvió en el tercer set, por 6-1, 3-6 y 6-4.

Tanto Flynn Richter (SUI) como Alexia González (ESP) estuvieron la semana pasada con sus selecciones nacionales disputando la Nations Challenge.

En la modalidad de dobles, la pareja española formada por el cordobés Carlos Jiménez y el jerezano Manuel Páez se alzó con el título en la categoría masculina. La final no se pudo disputar por lesión de uno de los componentes de la otra pareja finalista.

Y en la categoría femenina, en una final muy bonita que se decidió en un supertiebreak muy ajustado, la corona se la adjudicó la pareja española formada por la barcelonesa Alexia González y la balear Selena Romero que venció a la pareja hispano-portuguesa formada por la granadina Marta Rodríguez y Analu Freitas, por 6-3, 6-7 (6-8) y 10-8.