Coronavirus en Córdoba: suspendidos el Rali Sierra Morena, la MTB Guzmán el Bueno y las carreras populares

El Ayuntamiento de Córdoba y el Imdeco han tomado la decisión de suspender todos los grandes eventos que van a tener lugar hasta el final del presente mes, es decir, el Rali Sierra Morena (días 27 y 28), la Guzmán El Bueno de ciclismo (día 21) o las pruebas del circuito local de carreras populares, es decir la Puente Romano (15), Milla Ciudad de Córdoba (22) y Cañero (29), además de la Gala Héroes de kick boxing.

En lo que se refiere a las actividades de los Juegos Municipales seguirán celebrándose aunque el Imdeco ha comunicado que “se recomienda a los participantes y asistentes seguir las recomendaciones sanitarias. Cuando la actividad a desarrollar (a título indicativo, Juegos Deportivos de Natación, Juegos Deportivos de Gimnasia Rítmica) se realice en espacios cerrados y con alta concentración de público, dichas actividades se realizarán a puerta cerrada”

Las competiciones autonómicas o locales que estén implicadas en procesos de clasificación o ránkings nacionales o internacionales con una asistencia inferior a mil personas, se celebrarán a puerta cerrada, ya se trate de actividades a celebrar en instalaciones del Imdeco u otro tipo de instalaciones.

Medidas en los encuentros que se vayan a celebrar

En el caso de decidir su celebración con asistencia de público, será obligatorio que se realice un registro con los datos de todos los participantes y público asistente, que permita su identificación para garantizar su seguimiento adecuado en caso de necesidad, que contendrá como mínimo los siguientes datos de cada persona: nombre y apellidos, número de DNI, domicilio y localidad de residencia, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

El Imdeco no autorizará ninguna solicitud de celebración de eventos deportivos en los que concurra una alta participación o desplazamiento de aficionados y participantes.

La organización de la MTB Guzmán el Bueno ha anunciado que celebrará la prueba “en cuanto las restricciones sanitarias lo autoricen, en fechas próximas que os serán comunicadas en las próximas semanas, en cuanto se encuadre un escenario viable para su perfecta realización”.

Ciclos Cabello, que organiza esta prueba ciclista ha asegurado además que "una vez publicada la nueva fecha, a aquellos participantes que por diversos motivos no puedan asistir a la prueba, se les facilitará un correo electrónico para gestionar su inscripción. Se abrirá además la lista de reserva para aquellos participantes que no hayan podido acceder a una plaza este año para que puedan suplir a aquellos participantes que no puedan asistir en la nueva fecha”.

La MTB Guzmán el Bueno vendió sus cerca de 4.000 dorsales en apenas tres días. Como además cuenta con una lista de 3.000 reservas, la organización espera volver a cubrir la inscripción para la disputa de la prueba en una nueva fecha.