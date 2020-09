El Córdoba Futsal, un campeón con sello propio

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad logró el primer título de su historia. Su capitán, Manu Leal, puso la firma al último penalti de la tanda que sirvió a los blanquiverdes para conquistar la Copa de Andalucía después de una brillante actuación ante el Jaén Paraíso Interior, que había logrado las ediciones de 2010, 2017 y 2018. El conjunto de Josan González llegó al tiempo de descanso perdiendo por 4-1, pero en ese momento de extrema dificultad sacó a relucir su versión más indómita para remontar el tanteo y colocarlo en un 4-4 -con goles de David Leal, Zequi y Manu Leal (2)- que llevó a la suerte de los penaltis. Ahí estuvo más certero: los anotó todos. A su estilo, con emoción y talento, el Córdoba Futsal ya es campeón de Andalucía. El próximo fin de semana arrancará el campeonato de Liga.

Al Córdoba le llegó el primer golpe antes de empezar el partido: Saura, su jugador más en forma -una decena de goles en la pretemporada-, se quedó fuera de combate por una lesión en aductor izquierdo. Josan recompuso el plan sobre la marcha. Su homólogo en el banquillo jiennense, Daniel Rodríguez, no contó con el brasileño Mithyuê de Souza. La ausencia del ala tricampeón de la Copa Libertadores, que lleva tiempo de baja por problemas musculares, no fue un contratiempo inesperado para el Jaén, que llevaba claro el método y el objetivo. Antes de los diez minutos ya iba venciendo por 3-0. No jugó su estrella, pero los otros miembros del escuadrón brasileño que ha reclutado el equipo amarillo se reivindicaron. Felipe Mancha anotó dos veces para hurgar en una herida que había abierto el prometedor Antonio Pérez. Antes, el Córdoba Futsal había hecho lo suyo. No fue, ni de lejos, una formación timorata ni se entregó al adversario para dejarse hacer. Le faltaron suerte y acierto ante un Jaén impecable porque sacó renta máxima a sus ocasiones.

Los jugadores del Córdoba Futsal celebran la conquista del título. JOSÉ ANTONIO CHACÓN

Shimizu probó al meta Gozi a los siete minutos y el brasileño acreditó su clase. En plena fase de rabia por el castigo del 2-0, Alberto Del Moral y Ricardo Mayor estrellaron balones en el poste. Acariciaba el equipo de Josan el 2-1 cuando encajó el tercero, en una brillante ejecución de una acción de estrategia de Mauricio y Mancha. El escenario era irreal. Zequi tuvo un mano a mano que no acertó a resolver y un batallador Shimizu disparó al palo. Cuando David Leal por fin quebró la resistencia del Jaén con el 3-1, todos lo celebraron con furia. Nunca se necesitó tanto gasto para tan poca renta. El Jaén tiró de oficio y calidad para sofocar la revuelta y Antonio Pérez hizo el 4-1.

Boyos y Shimizu estuvieron cerca de marcar para un Córdoba que fue con todo lo que tenía. Los jóvenes Joaqui y Pedro salieron a la palestra, Shimizu coleccionó amagos y Jesulito se desesperó buscando la fórmula para descifrar un partido que en el intermedio estaba ya casi imposible.

Jesulito presiona a un adversario en el pabellón Juan Carlos I de Baena. JOSÉ ANTONIO CHACÓN

El regreso fue impetuoso, como se podía esperar. El Córdoba apretó y puso el partido a tope de revoluciones, en una propuesta a la que el Jaén replicó pertrechándose para conservar su ventaja y esperar alguna contra para tumbar definitivamente a su rival. Pero cuando algunos bajan los brazos, el cuadro cordobesista sigue golpeando. No se rinde. Zequi hizo el 4-2 en el minuto 27 y al Jaén le recorrió un ramalazo de inquietud. Los amarillos cometieron su sexta falta con 10 minutos en el marcador y el meta Rafa López abortó el trallazo de Manu Leal en el lanzamiento sin barrera. El mismo desenlace tuvo un doble penalti tirado por el menciano Boyos y otro que firmó Jesulito.

Con el ambiente en ebullición y avalancha de amonestaciones en el bando jiennense -su banquillo ardía en protestas-, el Córdoba llevó el pleito a una nueva dimensión con el 4-3, marcado por Manu Leal de penalti. Faltaban menos de tres minutos para la conclusión y los cordobesistas se situaban en su lugar preferido. Sin Saura en la pista y Shimizu quejándose por dolores en el banquillo, los de Josan resucitaron de mano del capitán Manu Leal, que hizo de penalti el 4-4. El Jaén estaba desnortado y fuera de sitio. Zequi, en una contra y solo ante el portero, erró la ocasión que valía un título. Llegaron los penaltis y ahí no hubo errores: todos los lanzadores terminaron sonriendo. El grupo se hizo una piña cuando el capitán rompió la red con el 4-5 que abre las vitrinas del club.

FICHA TÉCNICA

4-Jaén Paraíso Interior: Gozi, Piqueras, Mauricio, Attos y Alan Brandi -cinco inicial-, Campoy, Antonio Pérez, Felipe Mancha, Attos, Míchel, Carlitos y Rafa López.



4- Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Prieto, Ricardo, Manu Leal, Pablo del Moral y Shimizu -cinco inicial-, David Leal, Koseky, Zequi, Cordero, Joaqui, Pedro, Jesulito, Boyos y Víctor.



Árbitros: Carillo Arroyo y Cordero Gallardo (Cádiz).



Goles: 1-0 (5´) Antonio Pérez. 2-0 (6´) Felipe Mancha. 3-0 (9´) Attos. 3-1 (12´) David Leal. 4-1 (13´) Antonio Pérez. 4-2 (28´) Zequi. 4-3 (37´) Manu Leal. 4-4 (39´) Manu Leal.

Penaltis: Jesulito, gol (0-1). Mauricio, gol (1-1). Zequi, gol (1-2). Felipe Mancha, gol (2-2). Pablo del Moral, gol (2-3). Bingyoba, para Victor (2-3). Koseky, gol (2-4). Michel, gol (3-4). Manu Leal, gol (3-5).



Incidencias: Final de la Copa de Andalucía disputada en el Pabellón Juan Carlos I de Baena (Córdoba).