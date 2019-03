"Con los tiempos de ahora ganaría el oro en Tokio"

El ciclista rambleño residente en Pozoblanco Alfonso Cabello acaba de regresar del Mundial de Appeldorn de ciclismo adaptado en pista. En el velódromo holandés logró su quinto título mundial del kilómetro, consiguiendo además por 80 milésimas la mejor de su carrera a nivel de mar con un tiempo de 1.04.414.

-¿Cómo se vio en la prueba del kilómetro?

--Acabé contento por la marca que conseguí. En esta ocasión llegué sin salir de una lesión reciente como en otros años y lo noté. Hice mi mejor marca a nivel del mar, además en un velódromo que no es rápido como el de Appeldorn. Era consciente antes de empezar de que estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera. Pese a ello sabía que tenía que dar lo mejor de mí mismo, pues me iba a enfrentar a los mejores del mundo, que al igual que yo entrenan todo el año para preparar estos campeonatos.

-¿Qué valoración hace de la marca que logró?

--Bajé por 80 milésimas la marca que hice en los Juegos de Río, lo que tiene un gran valor porque el velódromo holandés no es rápido. Mis rivales todos hicieron peor tiempo que en 2016 y yo sin embargo lo hice mejor.

-En los Juegos de Río logró un bronce al ser perjudicado por la reglamentación que unió dos categorías de discapacidad. ¿Qué espera de la cita del próximo año de Tokio con los cambios que habrá?

--Tengo que explicar que los Mundiales y los Juegos los organizan dos entidades diferentes. En el Mundial corro con la gente de mi categoría, la C5, pero en los Juegos tengo que hacerlo junto con los ciclistas de la categoría C4. Al estar juntos participantes de dos categorías, los jueces sacan la media de los tiempos de los mejores de cada una y ponen un tiempo que compense a unos y otros. En Río me penalizaron por ello con un segundo, lo que me llevó a la tercera plaza, por detrás de dos C4, En Tokio han anunciado que, por el momento, la compensación será de 0,6 segundos. Dicen que en París 2024 podríamos participar cada categoría por separado como hacemos en los mundiales. Con los tiempos que actualmente hago y los de mis rivales C4 ganaría el oro en Tokio por tres décimas después de la compensación de tiempos.

-¿Cree qué fue acertada la decisión que tomó hace varios años de dejar Madrid para entrenar en la provincia?

--En Madrid tenía los medios pero entrenaba solo. Ahora estoy con los míos pero no entreno en velódromo, pues no hay ninguno ni en la provincia, ni por aquí cerca. Entre una situación y otra me quedo con la de ahora.

-¿Piensa ya solo en los Juegos de Tokio?

--Una vez pasado este Mundial, pues sí. En enero del 2020 habrá Mundial en Australia pero no puntuará para los Juegos, así que no será tan importante como el de Holanda.

-¿Qué pasó con el récord mundial que la UCI anunció que batió por error?

--El fallo comenzó con los listados de salida, pues en lugar de poner la marca que tengo como récord desde el 2014 en Aguascalientes, la organización escribió la marca que tengo desde 2016 como récord paralímpico. Luego pasó de todo. El récord lo anunció el espeaker por la megafonía y la UCI lo dijo en Twitter. Hasta me llamaron para el doping, pues si bates un récord mundial, existía desde este campeonato la obligación de pasarlo. Menos mal que rectificaron rápido. Todavía hay gente que me sigue felicitando. El día de fallos no acabó con lo del récord, pues corrí con dos horas de retraso por un fallo que hubo con el cronómetro.