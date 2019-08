El Cajasur Deportivo incorpora a sus filas a Miriam Fernández

El Cajasur Deportivo ha llegado a un acuerdo para esta próxima temporada con la jugadora Miriam Fernández, que se incorpora procedente del CD Brújula, donde ha militado las dos últimas campañas en categoría andaluza después de la experiencia que vivió en Italia, en las filas del Sporting Locri, donde jugó durante dos años en la máxima categoría del fútbol sala transalpino.

A sus 23 años, Miriam, que también cuenta con pasado en el fútbol-11 en las filas del Real Betis, asegura que "creo que puedo aportar más jugando de ala, en la banda derecha principalmente, ya que destaco especialmente por mi velocidad, además de poder aportar en la parcela ofensiva con mi regate y mi capacidad goleadora, y por supuesto, siempre contribyendo al trabajo en equipo, sobre todo".

No fue difícil convencer a la jugadora sevillana para enrolarse en las filas del Deportivo Córdoba, ya que reconoce que "como conozco a varias integrantes del equipo, como Celi, Leu o Marixu, con las que he jugado como compañeras y como rivales en distintos eventos, me comentaron la posibilidad de venir, sabiendo que al técnico Juanma Cubero también le gustaba la idea, de cuando estuve jugando una maratón de fútbol sala en Córdoba, y con todo eso, veo que se está formando un equipo serio y formal, y me apetece vivir esta experiencia en una categoría importante como la Segunda división y con el deseo de ascender a Primera".

Para este curso, Miriam espera "a nivel de objetivo grupal que en el vestuario podamos formar un gran grupo y hacer una gran piña, que todas nos llevemos bien y eso se plasme en la pista, ya que si el ambiente del equipo es bueno, podremos funcionar mucho mejor; en cuanto al plano individual, yo acabo de salir de una grave lesión de ligamento cruzado y menisco, y confío en recuperarme de ella al 100% para poder dar el máximo posible desde el primer partido".