Excelente resultado de Córdoba en el Campeonato de España de ajedrez

Excelentes resultados cosechados por los ajedrecistas cordobeses en las diferentes competiciones oficiales celebradas a finales del mes de junio y julio.

El MF cordobés Carlos Javier Bernabéu se proclamó subcampeón andaluz absoluto en la fase final en el Hotel Alcora de Sevilla, demostrando su excelente nivel de juego. Acabó con 5,5 puntos con 4 partidas ganadas y 3 tablas de las 7, tan sólo por detrás del campeón Paolo Ladrón de Guevara. También participaron Miguel León, con 4 puntos; Jesús Arroyo, con 3,5; Rafael Lucena, con 3; y Nery Maceira, con 2 puntos.

En el Andaluz B para jugadores con un elo inferior a 1800, la grata sorpresa fue la victoria del joven jugador cordobés de 14 años Nicolás Ramírez. Nicolás se impuso con todo merecimiento a jugadores más experimentados, desarrollando muy buen juego y acabando con 5 puntos merced a sus 4 partidas ganadas y 2 tablas en las 6 rondas disputadas. También compitieron en esta categoría Rafael Lovera, con 3,5 puntos; Laura Herrero, con 2; y Fernando Herrero, con 1 punto.

Anteriormente, se disputó en Pamplona el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub 14, donde la selección andaluza se proclamó campeona de España con un integrante cordobés, Bernardo César, que defendía el tablero número 1.

En los Campeonatos de España de Menores que se han disputado en Salobreña durante el mes de julio (Granada) lo más destacado en cuanto a nuestros representantes fue el cuarto puesto de Bernardo César en sub 14, con 7,5 puntos y el cuarto puesto en sub 14 rápidas también de Bernardo César, con la misma puntuación. La otra gran actuación fue el magnífico sexto lugar de Javier Martín, que acabó con 7 puntos en el sub 12 de rápidas.

Los cordobeses que participaron en las diferentes categorías fueron:

Teo Rodríguez, en sub 08 (4,5 puntos)

Eduardo César, (5 puntos) y Laura Herrero en sub 10 (4,5).

Eduardo César, (5) y Laura Herrero (4) en sub10 de Rápidas.

Javier Martín (4,5), en sub 12, y Javier Martin, en sub 12 rápidas (7).

Bernardo César (7,5) y Jesús Sánchez (6), en sub 14, Bernardo César (7,5), Eduardo César (4) y

Daniela Barrios (3,5), en sub 14 de Rápidas.

Patricio Hidalgo (3), en sub 16, y Patricio Hidalgo (4), en sub 16 de Rápidas.

Luis Miguel Lechuga (5,5), Luis Ollero (3,5), Patricio Hidalgo (3,5) e Inma Hidalgo (2,5), en sub 18.

Luis Miguel Lechuga (5), Patricio Hidalgo (3,5) e Inma Hidalgo (2,5), en sub 18 de Rápidas.



