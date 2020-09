Carmen Avilés, el Atletismo Cordobés y el Trotacalles lideran las 28 medallas de Málaga

Los atletas cordobeses lograron un botín de 28 medallas en los campeonatos andaluces sub 18 y sub 20 que tuvieron lugar en Málaga a lo largo del fin de semana. Carmen Avilés (Los Califas) y los clubs Atletismo Cordobés y Trotacalles consiguieron los mejores resultados. Hasta nueve clubs de la provincia subieron al podio en alguna prueba. Fueron 14 los podios en cada categoría, con un balance global de 7 oros, 7 platas y 14 bronces.

En la categoría sub 20, Carmen Avilés venció en 200 con una excelente marca de 24.12 segundos que le sirvió para alcanzar la cuarta plaza del ránking nacional absoluto de este año y el primero en la categoría sub 20. Además, la discípula de Antonio Bravo batió por seis centésimas su propio récord andaluz que estableció el pasado 22 de agosto en Granada con un crono de 24.18. Avilés tiene previsto ahora acudir al Nacional sub 20 (Vallehermoso, 3 y 4 de octubre).

Todavía en el campeonato sub 20, sumaron también oros Ana María Chacón (Palmathlón, pértiga) y Wayra Romero (Trotacalles, oro en 100 vallas y longitud). Ganaron platas José Fernández (Pozoblanco Gines, pértiga), Francisco Ramírez (Surco Lucena, 800) y Juan Francisco Trujillo (Palma del Río, longitud). Lograron bronces el propio Trujillo (altura), Rocío Rodríguez (Pozoblanco Gines, pértiga), Lucía Rodríguez (Trotasierra, 400 vallas), Marisol Gómez (Trotasierra, 3.000), Juan Antonio Rodríguez-Buenrostro (Virgen del Castillo, 400 lisos), Cristina Gómez (Trotacalles, altura) y el relevo 4x100 del Trotacalles formado por Carlota Ruiz, Paula Jordán, Natalia Álvarez y Wayra Romero.

En la competición sub 18 obtuvo siete medallas el Atletismo Cordobés con las platas de Juan Carlos Fernández en triple salto y altura y los bronces de José Luis Castillejos en pértiga, Guillermo Dorado en 100 lisos, Ángel Rosa en 400 lisos, Belén Espejo en pértiga y el relevo 4x100 compuesto por Guillermo Dorado, Ángel Rosa, Juan Carlos Fernández y Rafael Lomeña.

El resto de las medallas sub 18 llegaron con los oros de Natalia Álvarez (Trotacalles) en triple salto, Rocío Rodríguez (Pozoblanco Gines) en pértiga y Coral Montes (Manresa) en martillo; las platas de José Fernández (Pozoblanco Gines) en pértiga y Antonio Mármol (Surco Lucena) en 2.000 obstáculos; y los bronces de Hugo Assié (Trotacalles) en triple salto y Cristina Gómez (Trotacalles) en altura.