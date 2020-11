Bernardo César obtiene el título andaluz sub 16

El cordobés Bernardo César obtuvo el título andaluz de ajedrez sub 16 en Granada, en una competición en la que también se repartieron las coronas autonómicas sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14. César venció por delante de Clara Helena Briand (Sevilla) que fue campeona femenina y subcampeona absoluta, según un comunicado de la Federación Andaluza de este deporte.

En sub 14, Ciro Revaliente (Almería) no tuvo rival ganando el torneo con 7,5 puntos sobre un total de 8. La campeona femenina fue Claudia Hernández, de Málaga.

En sub 12, el malagueño Juan Alberto Gómez se hizo con el título. La campeona femenina fue Helena Carrizo, también de Málaga.

Los campeones en sub 8 y sub 10

En sub 10, el título de campeón fue para Almería de la mano de David Jiménez. La campeona femenina fue Arailym Mukhtarkhan, también de Almería.

En sub 8, la corona la consiguió Danilo Fernández (Málaga). La campeona femenina también fue malagueña: Anna Pabón.

Por selecciones provinciales, Málaga arrasó ganando las dos categorías: sub 8 a sub 12 y sub 14 a sub 16. Granada se llevó las dos platas y Almería y Sevilla se repartieron los bronces.

El torneo estuvo dirigido por Javier Garrido y el árbitro principal fue Jairo Samuel.