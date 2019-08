Cara Delevingne se casa en Las Vegas con Ashley Benson

Cara Delevingne y Ashley Benson se han casado en Las Vegas. Así lo asegura el diario británico 'The Sun', que cuenta que la modelo y la actriz de 'Pretty Little Liars' se dieron el sí, quiero en una ceremonia íntima oficiada por un imitador de Elvis Presley, algo habitual en la ciudad de los casinos. Ellas de momento no han confirmado nada a través de sus redes sociales.

Según recuerda este medio, la pareja hizo público su compromiso coincidiendo con el Orgullo el pasado julio y, poco después, decidieron pasar por el altar ante la presencia de un grupo de invitados, entre los que se encontraban la actriz Charlize Theron, los Jonas Brothers y Sophie Turner. Se da la circunstancia de que Sophie Turner y Joe Jonas también pasaron por el altar del mismo modo en Las Vegas el pasado mayo.

Las novias, vestidas de negro, celebraron su matrimonio en la Little Vegas Chapel, una de las más famosas capillas nupciales de Las Vegas Boulevard. Después subieron en un Cadillac rosa. "Estaban seguras de lo que estaban haciendo", ha explicado Michael Kelly, propietario de esta conocida capilla de matrimonios exprés. Se estaban divirtiendo, pero se veía claramente que lo estaban haciendo muy en serio. Lo hicieron sencillo, tranquilo y fácil". La relación entre Delevingne, de 26 años, y Benson, de 29, comenzó el verano pasado.