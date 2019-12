El Pozoalbense da la cara pero cae ante el Santa Teresa

El Liberbank Santa Teresa tiró de oficio para ganar en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial de Pozoblanco. Demostró por qué es el líder de la competición. Apenas cometió fallos y no perdonó cuando llegó al marco rival. No falló en las áreas que es donde se deciden los partidos. El Pozoalbense tuvo la posesión del balón pero se estrelló cuando llegaba a la frontal del área.

Carrie Madden abrió el marcador demasiado pronto. No se había cumplido el primer cuarto de hora y ya se había adelantado el equipo de Badajoz que supo administrar muy bien su ventaja. Dominaba en el marcador y sobre el césped controlaba el partido en todo momento. Las delanteras vallesanas seguían intentándolo con llegadas que terminaban en nada.

En la segunda parte, el Santa Teresa metió dos goles en los primeros doce minutos. Estefa y Belén fueron las autoras de los goles. Ambos a la contra. Salían con una velocidad de vértigo cuando agarraban el balón. Con el 0-3 se metió atrás a verlas venir. El equipo de Manuel Fernández no desistió y buscó el gol con mucho ahínco. Buscó la portería rival con insistencia. Sin embargo, el Santa Teresa echó la cancela y no permitió que pasaran a la última línea de pase. Solo al final logró el gol del honor Sousa. Demasiado tarde. En los últimos diez minutos no pasó nada. El líder sigue imparable ante un Pozoalbense que dio la cara.

Pozoalbense - Liberbank Santa Teresa (1-3)

CD Pozoalbense: Portero, Oli, Victoria (Inma 38), Yomira (Mills 71), Rocío, Sousa, Natalia, Karla, Loba, Gisele (Troyi 83) y Jordan (Sara 71).

Liberbank Santa Teresa: Yolanda, Espe, Ariadna (Carla72), Ayuso, María Neyra, Pinilla, Nayadet, Carrie (Alicia 73), Carla (Zafra 86), Estefa, Belén (Sonia 88).

Goles: 0-1 Carrie, m.13; 0-2 Estefa, m. 49; 0-3 Belén, m.57; 1-3 Sousa, m.80.

Tarjetas: Amarilla a las pozoalbenses Natalia y Vasca; y a las visitantes Nayadet y Carla.

Incidencias: Campos del Recinto Ferial Eleuterio Olmo. Jornada 13 de la Liga Reto Iberdrola. 200 espectadores.